TEST: Audio Pro BT5

Bluetooth w głośnikach to technologia, którą kojarzymy przede wszystkim z przenośnymi, imprezowymi gadżetami – w stacjonarnym sprzęcie audio pełni ono najczęściej pomocniczą rolę, towarzysząc modułowi Wi-fi i różnego rodzaju technologiom multiroom. Właśnie dlatego z taką ciekawością sprawdziłem Audio Pro BT5, luksusowy, bezprzewodowy głośnik korzystający przede wszystkim z Bluetooth 4.0.

Marka Audio Pro wywodzi się ze Szwecji, a rodowód ten widoczny jest w designie urządzenia. Skandynawski minimalizm ocieplony został wykonaną z miękkiej tkaniny maskownicą i zaokrąglonymi krawędziami. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne: klasyczną czarną, ciepłą orzechową i chłodny, inspirowany wyrzucanym przez morze drewnem brąz. Panel sterowania głośnikiem jest płynnie wkomponowany w górną ściankę urządzenia – poza tym BT5 posiada połączenie z aplikacją mobilną Audio Pro Control.

Z apki skorzystamy tylko w języku angielskim, ale została ona zaprojektowana na tyle intuicyjnie, że do swobodnego poruszania się po niej wystarczy podstawowe słownictwo. Fizyczne przyciski wciska się z przyjemnością: parowanie z telefonem to kwestia naciśnięcia jednego guzika, a połączenie okazało się stabilne nawet w pewnym oddaleniu od urządzenia. Poza modułem Bluetooth 4.0 głośnik otrzymał standardowe wejście 3,5 mm, do którego podłączymy fizyczne nośniki z muzyką.

Za brzmienie BT5 odpowiedzialne są dwa przetworniki – 19-milimetrowa kopułka tekstylna i 101-milimetrowy przetwornik niskotonowy; basy dodatkowo wzmocnione są poprzez umieszczony w obudowie port bass reflex. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów sprzęt potrafi wykrzesać z siebie głośny, klarowny dźwięk o naturalnym, gładkim i zbalansowanym profilu. Wysokie tony brzmią radośnie, subtelnie rozbrzmiewając na tle soczystej średnicy i głębokich, ale wciąż precyzyjnych basów. Na plus należy zaliczyć fakt, że BT5 potrafi utrzymać tę charakterystykę także przy maksymalnym poziomie głośności.

Scena dźwiękowa jest ładna i szczegółowa; brakuje jej oczywiście przestrzennego rozplanowania właściwego systemom stereo, ale jak na układ mono dostarcza ona naprawdę przyjemnych odczuć. Wysoką jakością audio możemy cieszyć się zarówno podczas transmisji bezprzewodowej, jak i w trakcie odsłuchiwania muzyki zapisanej na nośniku podłączonym do głośnika.

Nowoczesne sprzęty audio przyzwyczaiły nas do swojej wielofunkcyjności, a Audio Pro BT5 jest pod tym względem raczej minimalistą. Paradoksalnie to jedna z jego najmocniejszych stron – to wspaniale grający, piękny głośnik Bluetooth, który ozdobi każde wnętrze.

