Zdjęcia Google z funkcją czatu

Google wielokrotnie eksperymentowało z komunikatorami i mediami społecznościowymi: Allo okazało się spektakularną porażką, podobnie zresztą jak Google+. Teraz namiastka social media trafi do niespodziewanego miejsca, czyli aplikacji Zdjęcia.

Zdjęcia Google otrzymają funkcję czatu, która pozwoli przesyłać obrazy bezpośrednio do osób znajdujących się na naszej liście kontaktów – muszą one jedynie posiadać konto Google. Do tej pory udostępnianie fotek wiązało się z przesłaniem linka do albumu, ale teraz do przeglądania i zapisywania zdjęć nie trzeba będzie opuszczać aplikacji: obrazy będą dostępne z poziomu okienka czatu.

Google zaznacza, że przesyłane zdjęcia nie będą poddawane kompresji, dzięki czemu odbiorcy będą mogli się cieszyć fotkami w najwyższej rozdzielczości. Użytkownicy otrzymają także opcję polubienia i skomentowania obrazów, co upodobni Zdjęcia do prostego komunikatora. Możliwe będzie oczywiście tworzenie czatów grupowych i przesyłanie fotek do wielu znajomych jednocześnie.

Czat w aplikacji trafi do pierwszych użytkowników już w przyszłym tygodniu, ale nie wszyscy zobaczą go od razu – dodawanie funkcji dla wszystkich osób zajmie około tygodnia. Na pewno zakończy się to przed Świętami, Google zaznacza bowiem, że komunikator został stworzona z myślą o Bożym Narodzeniu, a dokładnie o użytkownikach przesyłających sobie życzenia oraz zdjęcia świątecznych potraw. Aktualizacja przewidziana jest na Androida, iOS oraz przeglądarkową wersję Zdjęć.