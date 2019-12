Columbia prezentuje kurtki inspirowane filmem „Gwiezdne Wojny”

Columbia Sportswear prezentuje Challenger – kurtkę z wyjątkowej serii Star Wars Force Edition, inspirowanej finalnym starciem jasnej i ciemnej strony mocy. Fani mogą teraz pokazać, z którą częścią bohaterów się identyfikują: wybierając czarną kurtkę „ciemnej strony” z detalami nawiązującymi do Imperium, lub szarą – „jasnej strony” – z elementami odsyłającymi do stylistyki Sojuszu Rebeliantów.

Egzemplarze kurtek Challenger będą dostępne 6 grudnia od godz. 9:30 wyłącznie w sklepie Columbii na Carnaby Street w Londynie, a klienci przybywający w fantazyjnych strojach będą mieli pierwszeństwo zakupu. Kurtki będą również dostępne online pod adresem https://www.columbiasportswear.co.uk/c/starwars od godz. 9:00 w dniu 6 grudnia. Kurtki Columbia są dostępne w stylu unisex i będą sprzedawane w cenie £190 do wyczerpania zapasów.

Projekt kurtek Star Wars Force Edition jest ukłonem w kierunku Aurebesh, fikcyjnego alfabetu używanego w świecie Gwiezdnych Wojen. Zakodowane wiadomości na kurtkach oznaczają „Niech Moc będzie z tobą” w wersji odsyłającej do jasnej strony / Sojuszu Rebeliantów i „Nie doceniasz siły ciemnej strony” w ciemnej wersji Imperium. Pozostałe wiadomości Aurebesh to numery identyfikacyjne pojazdów X-Wing Fighter Luke’a Skywalkera, a także Gwiazdy Śmierci.

Kurtki w stylu kangurki, zakładanej przez głowę, to nawiązanie do modeli Columbii z lat 90. ubiegłego stulecia. Projektanci Columbia ściśle współpracowali z Lucasfilm Ltd., aby odtworzyć autentyczne detale inspirowane sagą Star Wars – w szczególności postaciami Luke’a Skywalkera i Darth’a Vadera. Kolor podszewki w kurtkach odpowiada kolorom legendarnych mieczy świetlnych obu bohaterów. Nie pominięto żadnego szczegółu, nawet kryształów kyber, używanych przez Jedi i Sithów jako źródło zasilające miecze świetlne.

Dodatkowe elementy to naszywka na piersi w wersji Rebeliantów / jasna strona lub Imperium / ciemna strona, siatkowa kieszeń na rękawie, zapinane na zamek kieszenie, kieszeń kangurka i boczny suwak, ułatwiający zakładanie kurtki. Regulowane: kaptur, mankiety i ściągacz kurtki zapewniają odpowiednie dopasowanie.

Te stylowe i stworzone do noszenia na co dzień kurtki zostały wyposażone w sprawdzoną wiatro- i wodoodporną membranę OmniTech oraz syntetyczną ocieplinę, która zapewni komfort w każdych warunkach pogodowych.