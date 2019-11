Apple prezentuje etui Smart Battery Case dla nowych flagowców

Pierwsza generacja Smart Battery Case dla iPhonów spotkała się z mieszanym przyjęciem, ale od tego czasu Apple udało się dopracować technologię na tyle, żeby kolejne wersje etui były bardziej użyteczne i stylowe. Wersja przeznaczona dla tegorocznych iPhone’ów została wyposażona w całkiem ciekawy dodatek.

Etui Smart Battery Case to wytrzymała konstrukcja. Jego najbardziej rzucającą się w oczy częścią jest tylne wybrzuszenie, w którym znajduje się dodatkowy akumulator. Może on być ładowany bezprzewodowo lub poprzez złącze Lightning. Zgodnie z zapowiedziami producenta, dodatkowa bateria zapewnia do 50% dłuższy czas pracy urządzenia. iPhone 11 i 11 Pro charakteryzują się całkiem wytrzymałymi akumulatorami, ale odrobinę dłuższy czas pracy przyda się w sytuacjach, gdy przez dzień lub dwa nie będziemy mieli dostępu do ładowarki.

Najciekawszym dodatkiem jest jednak przycisk, którego wciśnięcie natychmiast przywołuje aplikację Aparat. To coś, czego iPhone’om brakowało od niepamiętnych czasów. Jedno szybkie naciśnięcie ustawia aparat w trybie robienia zdjęć, a dłuższe przytrzymanie przycisku rozpoczyna nagrywanie filmu. Funkcja ta działa nawet wtedy, gdy telefon jest zablokowany. W polskiej dystrybucji etui Smart Battery Case kosztuje 620 PLN, niezależnie od tego, czy to wersja na iPhone’a 11, 11 Pro czy 11 Pro Max. Możemy je dostać w kolorze białym, czarnym lub piaskowego różu.