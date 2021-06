TEST: Astell&Kern PEE51 USB-C Dual DAC

Zauważyłem, że od pewnego czasu zdarza mi się słuchać muzyki przede wszystkim z komputera – ach, uroki pracy zdalnej. Streaming towarzyszy mi właściwie od rana do wieczora, w pracy i po jej zakończeniu, a gdy akurat nie korzystam z laptopa, odtwarzam muzykę na smartfonie. Właśnie dlatego tak bardzo zaciekawił mnie kompaktowy DAC ze wzmacniaczem od A&K.

Idea przyświecająca PEE51 Dual DAC jest prosta – z jednej strony znajduje się złącze USB-C, za pomocą którego podłączymy sprzęt do komputera lub smartfona, a z drugiej – wyjście 3,5 mm do wpięcia słuchawek. Urządzenie pełni zatem podwójną rolę przejściówki oraz mobilnego DAC-a i wzmacniacza słuchawkowego, poprawiającego jakość dźwięku. Nieźle, jak na gadżet, który mieści się w dłoni: PEE51 Dual DAC jest lekki i smukły, a przy tym wykonany z dbałością o szczegóły. Obudowa ze stopu cynkowego robi wrażenie wytrzymałej, a na dodatek dba o rozpraszanie ciepła; podczas pracy sprzęt potrafi się bowiem dość mocno nagrzać.

Na plus trzeba zaliczyć konstrukcję wbudowanego kabla USB-C. Ekranowany, czterożyłowy przewód okazał się giętki i funkcjonalny pod względem czystości przesyłanego sygnału. Pewne zastrzeżenia miałem natomiast do samego złącza USB-C, które jest dość krótkie, co utrudnia podłączenie sprzętu do smartfona znajdującego się w grubym etui.

PEE51 Dual DAC działa na zasadzie plug-n-play; do słuchania muzyki nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki. Gdy podłączyłem go do swojego laptopa i sparowałem z dousznymi monitorami, natychmiast zauważyłem różnicę – dźwięk brzmiał pełniej i dynamiczniej. W utworach z nowej płyty Evanescence konwerter wzorowo oddał mocną sekcję rytmiczną, rockowe riffy i elektroniczne wstawki przewijające się w wielu kawałkach. Gdy przełączyłem się na jazz, urządzenie od razu znalazło odpowiedni balans pomiędzy uderzeniami tonów wysokich a basami i średnicą, tworząc przyjemny dla ucha, harmonijny koktajl.

Wyjątkowe wrażenia dźwiękowe są zasługą konstrukcji urządzenia, w szczególności podwójnego DAC-a Cirrus Logic CS43198 z obsługą dźwięku 384 Hz 32-bit. Przetworniki zostały połączone ze wzmacniaczem analogowym, dzięki któremu do PEE51 Dual DAC podłączymy nawet ciężkie do napędzenia słuchawki o dużej impedancji, których normalnie nie moglibyśmy sparować ze smartfonem.

Należy pamiętać o jednej istotnej kwestii – jeśli korzystamy z headsetu z wbudowanym mikrofonem, po podłączeniu go do konwertera mikrofon nie będzie działał. To jednak niewielki problem, który nie przekreśla potencjału Astell&Kern PEE51 Dual DAC. Dla melomanów, którzy słuchają muzyki na smartfonach lub pecetach i dysponują odpowiednim budżetem, to właściwie pozycja obowiązkowa.

Specyfikacja