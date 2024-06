Western Digital rozszerza serię Blue o nowy dysk NVMe SSD 4 TB dla cyfrowych twórców

Mamy obecnie do czynienia z erą cyfrowych twórców – ich niesamowite zdjęcia i filmy podziwiamy na wielu różnych platformach. Odbiorcy tych materiałów często nie mają pojęcia, jak bardzo złożonym problemem jest zapewnienie sobie wystarczającej przestrzeni dyskowej do zapisywania, przechowywania i edytowania tych treści – tym bardziej, że zapotrzebowanie na nią stale rośnie. Co więcej, trend ten nasila się wraz z popularyzowaniem się aplikacji bazujących na AI, które wymagają nie tylko więcej przestrzeni dyskowej, ale również tego, by urządzenia do przechowywania danych były wysoko wydajne.

Nowy dysk Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD to rozwiązanie storage następnej generacji, stworzone właśnie z myślą o cyfrowych twórcach i profesjonalistach, którzy pracują z wymagającymi dużej pojemności i wydajności materiałami, takimi jak wielostrumieniowe wideo 4K, zdjęcia czy audio. Jako dysk w formacie M.2 2280 SSD dla PC, WD Blue SN5000 NVMe SSD jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy tworzą dużo treści i chcą zwiększyć zarówno pojemność, jak i wydajność swojej przestrzeni dyskowej.

Warto dodać, że dysk WD Blue SN5000 NVMe SSD jest strategicznie dostosowany do etapów 4 i 6 cyklu AI Data Cycle, aby wyposażyć użytkowników w zaawansowane, wydajne rozwiązania pamięci masowej, które maksymalizują przepływy pracy związane z tworzeniem treści w środowiskach AI.

Nowość pozwala zapewnić doskonałą wydajność aplikacjom bazującym na AI i znacząco usprawnić pracę:

Oferuje do 4 TB pojemności – czyli 2x więcej przestrzeni dyskowej w porównaniu z poprzednią generacją

Przyspiesza pracę i zwiększa produktywność, zapewniając prędkości PCIe Gen4 sięgające 5 500 MB/s – o 24% wyższe w porównaniu z poprzednią generacją

Technologia Western Digital nCache 4.0 zapewnia błyskawiczne wykonywanie kopii plików i folderów

Płynna praca w wielu aplikacjach dzięki Technologii NVMe

Wysoka wydajność przy żywotności aż do 1 200 TBW

Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD jest już dostępny w Western Digital Store, a szersza dostępność nastąpi na początku lipca. Cena WD Blue SN5000 NVMe SSD zaczyna się od 240 PLN za 500 GB, a nośnik 4 TB kosztuje 1 413 PLN.