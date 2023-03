TP-Link Archer AX95 – nowy router Wi-Fi 6 dla najbardziej wymagających użytkowników

Potrzebujesz tak po prostu najlepszego routera na rynku? Archer AX95 to nowy router od TP-Link pracujący w standardzie Wi-Fi 6. Urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małym biurze. Liczne technologie oraz mocne podzespoły pozwalają na obsługę wielu urządzeń. A wszystko to zachowując stabilność połączenia oraz wysokie prędkości sieci bezprzewodowej. A to dopiero początek.

Nowy router od TP-Link będzie idealnie pasował do mieszkania wypełnionego różnymi gadżetami, poradzi sobie znakomicie z obsługą wielu urządzeń w tym samym czasie. Streaming, gry czy inny intensywny ruch sieciowy nie jest mu straszny. Ten router przypadnie do gustu osobom potrzebującym szybkiego, wydajnego oraz stabilnego łącza do pobierania i przesyłania dużych ilości danych.

Archer AX95 jest napędzany przez mocny, czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz. W połączeniu z 512 MB pamięci RAM zapewnia sprawne działanie urządzenia. Router oferuje użytkownikom łączną przepustowość do 7 780 Mb/s, w tym do 4 804 Mb/s w paśmie 5 GHz, do 2 402 Mb/s w drugim paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Osiem mocnych anten zadba o to, aby w każdym zakątku mieszkania był stały sygnał. Za połączenia kablowe odpowiadają: jeden port WAN/LAN 2,5 Gb/s, jeden gigabitowy port WAN/LAN oraz trzy gigabitowe porty LAN. Dodatkowo router wyposażono w dwa porty USB: po jednym w standardzie USB 3.0 i USB 2.0. Dzięki nim możemy udostępnić zasoby zgromadzone na dysku sieciowym w sieci lokalnej lub, dzięki funkcji serwera FTP, także przez Internet. Dodatkowo najnowszy router TP-Link obsługuje również funkcję klienta VPN oraz serwer VPN (OpenVPN/ PPTP VPN/ L2TP VPN), dzięki czemu umożliwiają zdalny, szyfrowany dostęp i udostępnianie zasobów przez Internet. Eliminuje to konieczność instalowania odpowiedniego oprogramowania na każdym urządzeniu.

Produkt wyposażono w wiele technologii poprawiających wydajność Wi-Fi, takich jak wsparcie dla kanału o szerokości 160 MHz (dwukrotnie szerszy niż przy Wi-Fi 5). Zastosowano w nim również modulację 1024-QAM, która aż o 25% zwiększa prędkość w porównaniu do Wi-Fi 5. OFDMA pozwala na transport wielu pakietów danych do wielu urządzeń w tym samym czasie, a dzięki MU-MIMO 4×4 osiągnięto wyższą przepustowość, co pozwala na pracę czterech urządzeń jednocześnie, bez zauważalnego spadku jaskości łącza. Dodatkowo dzięki funkcji Smart Connect użytkownik widzi tylko jedną nazwę sieci (SSID), a router sam wybiera, które pasmo będzie wykorzystywane w danym momencie – 2,4 czy 5GHz.

Kolejna pomocna technologia wykorzystana w routerze Archer AX95 to Beamforming. Umożliwia ona zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń, a następnie zwiększa siłę sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając tym samym najwyższą wydajność. Za optymalizację wydajności W-iFi w nowym routerze odpowiada także funkcja Airtime Fairness, której działanie polega na preferowaniu wydajniejszych użytkowników łączących się bezprzewodowo, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w danym przedziale czasu. Dzięki tej funkcji starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.

Urządzenie obsługuje także technologię OneMesh, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.

Pakiet HomeShield pozwala skutecznie chronić sieć przed cyberatakami, dbając o bezpieczeństwo sieci oraz dostępnych w niej urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Rodzice docenią z pewnością funkcję kontroli rodzicielskiej, dzięki której zastosują blokadę dostępu do wybranych zasobów sieciowych i treści w Internecie. Pakiet HomeShield pozwala także na optymalizację działania poprzez priorytetyzowanie (funkcja QoS). Dodatkowo w routerze dla kompleksowej ochrony zastosowano szyfrowanie WPA3.

Konfiguracja oraz obsługa routera Archer AX95 są bardzo proste i intuicyjne. Odbywają się poprzez aplikację Tether dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS lub intuicyjny interfejs przeglądarkowy.

Specyfikacja techniczna urządzenia dostępna jest na stronie TP-Link: Archer AX95.

Router jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 1 300 PLN i został objęty 3-letnią gwarancją.