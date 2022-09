TEST: Argon Audio TT-4

Rosnąca popularność płyt winylowych zdaje się nie mieć końca. Producenci sprzętu audio również obserwują ten trend i wprowadzają na rynek świetne rozwiązania w przystępnych cenach. Jednym z nich jest gramofon duńskiej firmy Argon Audio. Czy model TT-4 szturmem podbije serca i uszy miłośników czarnej płyty?

Można by rzec – „jaki jest gramofon, każdy widzi”. Jednak w przypadku TT-4 warto w tym miejscu się na chwilę zatrzymać. Duńczycy stawiają na skandynawski minimalizm i styl vintage. Urządzenie ma nie tylko spełniać swoje muzyczne zadanie, ale także doskonale wyglądać w naszym domu. Gramofon TT-4 zbudowany jest na grubej podstawie, wykonanej z płyty MDF, choć dla wielu będzie wyglądać jak lita deska, która spoczywa na czterech oryginalnie stylizowanych nóżkach antywibracyjnych. Są one oczywiście regulowane, aby móc w 100% wypoziomować gramofon.

Skandynawowie pod płytą ukryli silnik sterujący pracą gramofonu. Z tyłu znajdziemy złącza: RCA, zewnętrznego zasilacza, masy oraz przyciski wyłączania wewnętrznego przedwzmacniacza oraz zasilania. Na podstawie znalazł się talerz, wykonany z aluminium o wadze 1,4 kg, do wytłumienia którego użyto maty filcowej, ramię i przełącznik prędkości odczytu płyty (33 i 45 obr./min.) lub przejścia w stan czuwania. Ta precyzyjnie odlewana część robi wrażenie w tym segmencie cenowym. Konstruktorzy Argon Audio po raz pierwszy do wykonania ramienia zastosowali sztywne i trwałe włókno węglowe i dzięki temu ramię o długości ponad 21 cm waży zaledwie 8 gramów! Jest ono zakończone wkładką 2M Red rodaków Argon Audio z firmy Ortofon. Tak dobrane komponenty powodują, że dźwięk jest czysty, dynamiczny, z przyjemnie ciepłym lub ostrzejszym akcentem. Warto jednak pamiętać, że przy tej wadze ramię nie jest bardzo stabilne.

Przewodnik wideo na stronie producenta pokazuje, jak szybko, krok po kroku złożyć TT-4

Zanim jednak przejdziemy do słuchania muzyki z płyt, musimy przejść przez proces złożenia gramofonu. Producent dostarcza nam w zestawie wszystkie potrzebne elementy do uruchomienia urządzenia (co wcale nie jest taką oczywistością w tej branży). Osobno więc mamy podstawę, talerz i ramię, a także niezbędne okablowanie — wszystko produkowane w Tajwanie. Przewodnik wideo na stronie producenta pokazuje, jak szybko, krok po kroku złożyć TT-4.

Argon Audio TT-4 ma wbudowany wzmacniacz gramofonowy RIAA (MM), dzięki czemu może być używany bezpośrednio ze wszystkimi wzmacniaczami i aktywnymi głośnikami. Po odpowiednim połączeniu naszego modelu z zestawem głośników, zaczęliśmy najważniejsze testy odsłuchowe. Test jakości dźwięku rozpoczęliśmy od klasycznie rockowego Hotel California Eagles, poprzez remaster „czarnego albumu” Metalliki, skończywszy na gęstym death metalu od Morbid Angel. Słyszeliśmy precyzyjny, płynny i czysty dźwięk, wolny od szumów tła. Szczerze mówiąc, TT-4 gra tak równo, że momentami może brzmieć monotonnie w swojej grzeczności, ale zawsze czysto i w pełnej rozpiętości tonalnej. Kiedy na talerzu wylądowały płyty z fortepianową muzyką klasyczną, gramofon Argon Audio TT-4 wydobywa ton bardzo zbliżony do instrumentów granych na żywo. Dźwięki były odtwarzane nienagannie, biorąc pod uwagę zakres, który oferuje ten sprzęt. To, co może kłuć w trakcie odsłuchu, to zmienność prędkości, którą producent deklaruje na poziomie 2%. To kiepski wynik, przy którym odczuć już można nie tylko zmiany wysokości tonu, ale także zamieszanie w rozmieszczeniu przestrzennym i separacji instrumentów.

Mimo to model wyceniony na nieco ponad 3 200 PLN będzie doskonałym wyborem dla amatorów igły przesuwającej się po winylowym krążku. Być może pierwszym, który otworzy ich pasję. Także dla tych, którzy szukają prostego rozwiązania all-in-one. Nie jest to opcja budżetowa, a bardziej skierowana do osób szukających rozsądnego kompromisu pomiędzy ceną a jakością. Tę usprawiedliwia przede wszystkim doskonałe wykończenie i przemyślana konstrukcja. Dzięki wstępnie zmontowanemu przetwornikowi i zintegrowanemu przedwzmacniaczowi gramofonowemu, możesz cieszyć się przestrzennym dźwiękiem TT-4 krótko po wyjęciu z pudełka.

