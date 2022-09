Trzy ekscytujące samochody oraz nowe lokalizacje w darmowej aktualizacji Gran Turismo 7

Firma Sony ogłosiła aktualizację 1.23 do Gran Turismo 7, która wprowadza trzy nowe samochody: Porsche Vision GT Spyder, Volkswagen ID.R oraz Nissan Silvia K’s Type S (S14) ’94.

Porsche Vision Gran Turismo Spyder wpisuje się w tradycję niemieckiego producenta, a jednocześnie jest prawdziwie nowoczesną i odważną interpretacją sportowego samochodu przyszłości. Podwójny układ silników elektrycznych zapewnia moc na poziomie 820 kW (1 098 BHP) i maksymalny moment obrotowy 1 090 Nm (111 kgfm). Innowacyjny aktywny system aerodynamiczny dynamicznie reaguje na wszystkie sytuacje na drodze, dzięki czemu zwiększa osiągi samochodu.

Volkswagen ID.R to prototypowy samochód elektryczny, który pobił rekordy prędkości na całym świecie. Nadwozie ID.R wykonano z włókna węglowego, a z przodu i z tyłu umieszczono szerokie skrzydła, które zapewniają maksymalną siłę docisku. Przy długości 5,2 m samochód jest stosunkowo duży, ale w rzeczywistości waży mniej niż 1100 kg. Dwusilnikowy system napędu na cztery koła wytwarza maksymalnie 500 kW (670 BHP) / 650 Nm (66,3 kgfm), co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie zaledwie 2,25s.

Szósta generacja Nissana Silvia prezentuje podwyższony standard w większym formacie nadwozia. S14 ma większy rozstaw kół, w porównaniu do modelu S13, a jego szerokość wynosi 1730 mm. Nowy model jest również dłuższy o 30 mm i wyższy o 5 mm od swojej poprzedniczki, ale to właśnie miękkie linie oraz szerokość nadwozia sprawiają, że samochód się wyróżnia. Silnik to zmodernizowana wersja SR20 z S13. Najwyższa klasa modelu K’s posiada turbosprężarkę z intercoolerem i produkuje o 14 BHP więcej niż poprzednia generacja przy 216 BHP/28 kgfm.

Poza nowymi samochodami, w Gran Turismo 7 dostępne są również dwie lokalizacje w trybie Scapes – California II oraz Tokyo II.