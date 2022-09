Sony powiększa serię Cinema Line o nową kamerę dla przyszłych filmowców

Firma Sony zapowiada kolejny model z prestiżowej serii Cinema Line — kamerę FX30 (symbol modelu ILME-FX30). Ta kompaktowa kamera kinowa 4K Super 35 ma wiele profesjonalnych rozwiązań z rodziny Cinema Line, takich jak dwie bazowe czułości ISO, krzywe logarytmiczne i obsługa tabel LUT (Look Up Table) użytkownika — a wszystko to w atrakcyjnej cenie, przystępnej dla wielu początkujących filmowców.

Oprócz kamery FX30 firma Sony zapowiedziała dwie nowe karty pamięci CFexpress typu A: CEA-G320T i CEA-G640T, wyróżniające się dużą pojemnością oraz wysoką prędkością odczytu i zapisu.

Wykorzystane w kamerze FX30 najnowsze systemy przetwarzania obrazu pozwalają początkującym filmowcom na uzyskanie filmowej ekspresji. Wykonany w technologii BSI, nowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R APS-C (formatu Super 35) o rozdzielczości 20,1 megapiksela ma dwie bazowe czułości ISO (800/2500), dzięki czemu zapewnia wysoką czułość, niski poziom zakłóceń i ponad 14-stopniowy zakres dynamiki tonalnej.

Kamera ILME-FX30 obsługuje szereg kodeków wideo. Użytkownik może rejestrować obraz w standardzie 4K Super 35 (16:9) z szybkością do 60 kl./s, z oversamplingiem z rozdzielczości 6K. Możliwy jest także zapis obrazu z dużą liczbą klatek na sekundę — do 120 w rozdzielczości 4K i do 240 w Full HD. Oba tryby 16:9 pozwalają wybrać 10-bitowe próbkowanie 4:2:2, a łącze HDMI typu A umożliwia przesyłanie 16-bitowego sygnału RAW 4K do zewnętrznego rejestratora.

Kamera FX30, tak jak pozostałe produkty Cinema Line, pozwala dokonywać nagrań z użyciem krzywych logarytmicznych (Log). Tryby Cine El, Cine El Quick i Flexible ISO umożliwiają wybór krzywej gamma S-Log3, zwiększającej elastyczność podczas korekty barw. We wszystkich tych trzech trybach można sprawdzać końcowy wygląd obrazu, wykorzystując wybraną przez siebie tabelę LUT. Kamera FX30 pozwala również wybierać wstępnie zaprogramowane ustawienia filmowego wyglądu obrazu, w tym Sony S-Cinetone, i wykonywać fotografie. Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu przez procesor BIONZ XR zapewnia naturalną gradację i realistyczne odwzorowanie kolorów.

Kamera FX30 jest wyposażona w szybki, niezawodny system automatycznego ustawiania ostrości. Kamera FX30 jest kompaktowa i lekka. Płaska góra obudowy z gwintowanymi otworami do montażu akcesoriów upraszcza filmowanie z ręki, nagrywanie ujęć z bardzo małej wysokości i instalację w gimbalu. Kamera FX30 jest wyposażona w dwa gniazda na karty pamięci, obsługujące karty CFexpress typu A i SDXC/SDHC. Współpracuje z najnowszymi modelami kart pamięci CFexpress typu A o dużej pojemności.

Nowa kamera FX30 trafi do sprzedaży pod koniec października.