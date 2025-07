Sony prezentuje kompaktowy mikrofon shotgun ECM-778 oraz ultraszybkie karty CFexpress 4

Sony zaprezentowało nowy zestaw narzędzi dla twórców wideo i profesjonalistów branży filmowej: kompaktowy mikrofon typu shotgun ECM-778 o wysokiej rozdzielczości oraz ultraszybkie karty pamięci CFexpress typu A w dwóch wariantach pojemności – 960 GB i 1920 GB – zgodne ze standardem CFexpress 4. Nowości dopełnia wydajny czytnik kart MRW-G3.

Mikrofon ECM-778: kompaktowa precyzja dźwięku

Nowy ECM-778 to flagowy monofoniczny mikrofon typu shotgun, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych nagraniach filmowych, serialowych i dokumentalnych. Mimo długości zaledwie 176 mm i wagi 102 g oferuje wyjątkową jakość rejestrowanego dźwięku – od czystych tonów wysokich po stabilne pasmo średnie i niskie. Dzięki nowo opracowanej kapsule mikrofonowej, precyzyjnemu kanałowi akustycznemu z mosiądzu i zaawansowanej płytce drukowanej, ECM-778 doskonale sprawdza się w trudnych warunkach planowych, gdzie liczy się zarówno kierunkowość, jak i mobilność.

Mikrofon można zamontować zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na kamerach czy aparatach z wejściem XLR – w tym w modelach z serii Cinema Line oraz bezlusterkowcach α. W zestawie znajdują się uchwyt, adapter stojaka oraz dwie osłony przeciwwiatrowe (piankowa i futrzana), dzięki którym ECM-778 jest gotowy do pracy zarówno w studio, jak i w plenerze.

– To mikrofon, który naprawdę pozwala tworzyć kinowy dźwięk. Ma wszystko, czego brakowało innym – od klarowności po idealne wyważenie”— mówi Kenichi Fujimoto, dwukrotnie nagrodzony przez Japońską Akademię Filmową realizator dźwięku, który brał udział w pracach rozwojowych ECM-778.

Karty CFexpress 4 i czytnik MRW-G3: nowe tempo pracy

Równolegle z premierą mikrofonu Sony wprowadza dwie karty pamięci CFexpress typu A – CEA-G960T (960 GB) i CEA-G1920T (1920 GB) – oraz dedykowany czytnik MRW-G3. Wszystkie trzy urządzenia są zgodne ze standardem CFexpress 4, oferując maksymalne prędkości odczytu do 1 800 MB/s i zapisu do 1 700 MB/s. Dzięki certyfikacji VPG400 zapewniają płynne nagrywanie wideo o przepływności 400 MB/s, co czyni je idealnym wyborem do ujęć filmowych w wysokiej rozdzielczości i dynamicznych zdjęć seryjnych.

Karty z serii CEA-G charakteryzują się także zwiększoną odpornością: spełniają normy IP57 (odporność na pył i wodę), są odporne na upadki, zginanie, promieniowanie UV, promienie rentgenowskie i skrajne temperatury. To akcesoria klasy TOUGH, stworzone z myślą o pracy w każdych warunkach.

Z kolei czytnik MRW-G3 wykorzystuje złącze USB 40 Gb/s, co znacząco przyspiesza przesyłanie materiałów i umożliwia sprawniejszy montaż. Dzięki kompatybilności z komputerami, tabletami i smartfonami, pozwala na pracę mobilną – także w terenie. Konstrukcja z aktywnym odprowadzaniem ciepła zapewnia stabilność nawet podczas transferu dużych plików.

Profesjonalne narzędzia dla filmowców

Sony po raz kolejny udowadnia, że inwestuje w rozwój ekosystemu profesjonalnych narzędzi audio-wideo – zarówno dla zawodowców, jak i ambitnych twórców niezależnych. Kompaktowy ECM-778 i ultraszybkie karty CFexpress to odpowiedź na realne potrzeby współczesnej produkcji: mobilność, niezawodność i bezkompromisowa jakość.

Najważniejsze cechy ECM-778:

ultralekka, aluminiowa konstrukcja (176 mm, 102 g)

wyraźne, wolne od rezonansu wysokie częstotliwości

silnie kierunkowy charakter odbioru z przodu

wysoka jakość dźwięku z różnych odległości

tłumienie zakłóceń i filtr dolnozaporowy

zgodność z kamerami i aparatami z wejściem XLR

Karty CFexpress A CEA-G960T / G1920T:

standard CFexpress 4, prędkość do 1 800 MB/s

pojemność: 960 GB lub 1 920 GB

odporność TOUGH (IP57, wstrząsy, temperatura)

zgodność z VPG400 – do nagrań 400 MB/s

Czytnik MRW-G3: