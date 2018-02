Samsung ma wprowadzić konkurencję dla Animoji

Użytkownicy iPhone’a X zakochali się w Animoji – wirtualnych maskach, które umożliwiały im wcielenie się w szereg sympatycznych zwierząt i postaci. Według najnowszych doniesień bardzo podobna funkcja ma pojawić się również w nowych flagowcach Samsunga.

Użytkownicy Samsunga Galaxy S9 i S9+ najprawdopodobniej będą mogli skorzystać z funkcji o roboczej nazwie „3D Emoji”, czyli samsungowskiej odpowiedzi na popularne Animoji. Flagowce będą wyposażone w zaawansowaną technologię rozpoznawania twarzy do stworzenia trójwymiarowych masek naśladujących mimikę użytkownika. Taką animowaną emotkę będzie można następnie przesłać znajomym. Wedle pogłosek, Samsung ma stworzyć kilka różnych masek przedstawiających różne zwierzątka. Brzmi to podobnie do rozwiązania znanego z iPhone’a X, ale niewykluczone, że propozycja Koreańczyków będzie miała dodatkowe zastosowania i niespodzianki.

To tylko jedna z wielu plotek dotyczących nowych flagowców Samsunga. O ich prawdziwości przekonamy się już wkrótce, bo 25 lutego – telefony zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas odbywających się w Barcelonie targów Mobile World Congress.