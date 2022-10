TEST: Apple MacBook Air M2

Nowy Air z procesorem M2 to triumf Apple. Oto dlaczego jest to najlepszy laptop Mac dla większości użytkowników.

Przeprojektowany i odświeżony, a dla innych całkowicie nowy, MacBook Air M2 jest objawieniem już od kilku miesięcy. Wielu ekspertów uważa, że jest tak dobrym produktem, że z powodzeniem może konkurować z serią MacBook Pro. Ale co sprawia, że jest tak dobry? Zacznijmy od tego, że jest to najtańszy MacBook nowej generacji. Nie jest oczywiście tak tani jak jego poprzednik, czyli M1, ale w nowej wersji otrzymujemy czip M2, który wręcz rewolucyjnie wpływa na poprawę wydajności nowego komputera Apple.

Pierwszą i najbardziej widoczną różnicą już podczas wyciągania Air M2 z pudełka jest to, że wygląda inaczej. Została w nim utrzymana stylistyka MacBooka, ale nowy model jest nieco niższy i lżejszy, a korpus bardziej kompaktowy, jednocześnie dając większy ekran o przekątnej 13,6 cala w porównaniu z 13,3 cala w starszej wersji. Jednak nie sam rozmiar ekranu olśniewa, tylko jego ulepszenie względem modelu Air z 2020 roku. Oczywiście kością niezgody jest notch umiejscowiony na samym środku ekranu i zapewne maruderzy będą podkreślać, że Apple mogłoby popracować nad jego mniejszym rozmiarem, jednak trzeba przyznać, że kilka godzin pracy na nowym MacBooku Air M2 powoduje, że wcięcie to jest nieodczuwalne i nie rozprasza podczas pracy. Warto także zaznaczyć, że w nowym MacBooku zastosowano kamerę Face Time HD 1080p. Sam rozmiar ekranu jest natomiast doskonały — oczywiście Apple jest znane ze świetnych wyświetlaczy, ale ten przy 500 nitach jest 25% jaśniejszy od poprzednika, co zdecydowanie poprawia komfort pracy przy dużym nasłonecznieniu i w jasnych pomieszczeniach. Air M2 być może nie ma idealnie płynnego odświeżania — jest to panel LCD 60 Hz a nie 120, jednak oferowana tutaj płynność będzie definitywnie wystarczająca dla użytkowników wykorzystujących MacBooka do pracy. Nieodzownym towarzyszem obrazu jest dźwięk i zestaw zastosowany w MacBooku Air M2 to czterogłośnikowy system, który brzmi przyjemnie dla uszu, co więcej obsługując przestrzenne rozwiązanie w standardzie Dolby Atmos.

Jeśli dźwięk i ekran robią wrażenie, pora podnieść poprzeczkę i sprawdzić wydajność Air M2. I tutaj zachwytom nie będzie końca — nowy czip M2 znacznie zwiększa moc obliczeniową i rzeczywiście odczuwalnie przekłada się to na pracę komputera. Spodziewaliśmy się, że nowy MacBook będzie pracował płynnie, bez zadyszki, ale jego możliwości są potężne. Z dziennikarskiego obowiązku podkreślę, że do dyspozycji mieliśmy model Air M2 z 10-rdzeniowym procesorem graficznym, nie podstawową wersję 8-rdzeniową, zatem z technicznego punktu widzenia nasz testowy model Air możemy traktować na równi z 13-calowym modelem w wersji Pro. Oczywiście różnica będzie odczuwalna, jeśli przejdziemy do temperatury MacBooka i systemu chłodzenia z wentylatorem. Na chwilę zatrzymamy się przy cieple wydzielanym przez Air z M2 — przy dużym obciążeniu będziemy odczuwać ją pod dłońmi. Jest to spowodowane tym, że konstrukcja MacBooka Air M2 pozbawiona jest wentylatora, a sama budowa jest bardzo kompaktowa. Na plus należy zaliczyć fakt, że ciepło rozchodzi się równomiernie na obudowie i dość szybko jest niwelowane.

Nowsza architektura pozwala uzyskać te same lub lepsze rezultaty, ale przy mniejszym zużyciu energii

Liczby nie kłamią, więc w testach benchmarkowych chcieliśmy poznać różnicę między wersjami Air M2 oraz Pro M2. W Geekbench M2 MacBook Air uzyskał wynik 1 880 punktów w teście jednego rdzenia i 8 535 w teście wielordzeniowym. Szczególnie interesujące jest to, że w tym drugim wypada lepiej niż model M2 Pro. W porównaniu z M1 MacBook Air, M2 Air zanotował wzrost o 8-12% w ogólnej wydajności. I choć to może nie wydawać się dużo, nowsza architektura jest również bardziej energooszczędna, więc pozwala uzyskać te same lub lepsze rezultaty, ale przy mniejszym zużyciu energii. Wyniki GPU są jeszcze wyższe, wynosząc 26 993 punktów — znów zwycięstwo Aira nad Pro. Jeśli zastanawiacie się, co z wydajnością w świecie rzeczywistym podczas codziennych zadań, byliśmy zdumieni tym, o ile lepszy jest M2 w porównaniu do M1. Nowszy model niemal natychmiast ładował duże pliki i był gotowy do ich edycji, łącznie z wideo 4K. To pokazuje tylko, jak bardzo zacierają się granice między Air a Pro.

Zachwyceni obrazem i dźwiękiem, pod wrażeniem wydajności, przechodzimy do akumulatora. W końcu jest to aspekt, którym Apple nieustająco zaskakuje i zawstydza konkurencję. Podstawowa wersja 8-rdzeniowa wyposażona jest w ładowarkę USB-C do MagSafe o mocy 30 W, z kolei nasz ulepszony model z 10-rdzeniowym GPU jest wyposażony w podwójną ładowarkę USB-C 35 W, dzięki czemu można do niej podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. W ofercie akcesoriów opcjonalnych jest ładowarka 67 W, która według deklaracji producenta może naładować połowę baterii w zaledwie 30 minut. Co z żywotnością baterii? Naładowana w 100% daje oszałamiające rezultaty — pracowaliśmy na niej około 5 godzin, obrabiając zdjęcia, korzystając z edytora tekstów, mając otwartych 25 kart w dwóch przeglądarkach, gdy włączony Bluetooth strumieniował muzykę do sparowanego soundbara, a bateria rozładowała się raptem w 30%. Z całą pewnością w tym scenariuszu moglibyśmy pracować przez 15 godzin. Oczywiście, jeśli będziemy korzystać z pełnego rozjaśnienia, aplikacji do edycji wideo 4K, trudno będzie nie sięgnąć po ładowarkę, ale jeśli nasz dzień pracy to korzystanie z programu pocztowego, przeglądarki i standardowych aplikacji, praca na baterii może być jeszcze dłuższa. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest to fenomenalny wynik.

Całkowicie nowy MacBook Air z czipem M2 jest potężnym narzędziem z doskonałą żywotnością baterii. Nie każdemu spodoba się w nim brak chłodzenia wentylatorem czy notch, ale nawet sceptycy nie powinni zignorować mocy tego komputera, skrywanej przez innowacyjne komponenty, które przy niskim zużyciu energii gwarantują świetną wydajność. Owszem, budżet potrzebny na zakup nie ucieszy wielu potencjalnych kupców, korzystających z komputerów typu PC, ale decydując się na Air M2 niewątpliwie dostaną w zamian gwarancję wieloletniego wsparcia.

Specyfikacja