Jaki telewizor Samsung warto wybrać? Nie wiesz, na który model się zdecydować? Sprawdź nasze podpowiedzi już teraz! Szczegóły znajdziesz w niniejszym wpisie.

Czym wyróżnia się Samsung QE65Q80? Jaki tańszy telewizor Samsung wybrać?

Chcesz kupić telewizor marki Samsung, ale nie wiesz właściwie, jakie urządzenie wybrać? W dzisiejszym artykule podpowiadamy, na jakie modele warto zwrócić uwagę. Zapraszamy do szybkiego zapoznania się z treścią wpisu już teraz!

Czym wyróżnia się Samsung QE65Q80?

Aktualnie sporą popularnością cieszy się telewizor Samsung QE65Q80, który jest zgodny z nowym standardem nadawania telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC, co oznacza, że nie potrzebujesz dodatkowego dekodera, aby móc oglądać swoje ulubione programy telewizyjne. Urządzenie ma ekran 65” 4K Ultra HD i matrycę QLED 100 Hz. Z dodatkowych funkcji oferuje SmartTV, USB PVR oraz HDR. Jeśli natomiast chodzi o złącza, telewizor wyposażono w 4 wejścia HDMI, 2 USB, LAN, BT, WiFI i CI+.

To niemalże bezramkowe urządzenie dzięki podświetleniu strefowemu matrycy LED gwarantuje czystą biel oraz głęboką czerń. Użytkownik możesz rozkoszować się fantastycznym nasyceniem barw. Ponadto na wyświetlanych obrazach bez problemu można dostrzec każdy detal. Do zalet niniejszego urządzenia zalicza się także doskonały dźwięk przestrzenny, dzięki technologii Dolby Atoms oraz wielokanałowym głośnikom, które zostały wbudowane w telewizor przed producenta.

Telewizor Samsung QE65Q80 ma wiele dodatkowych funkcji, które sprawiają, że oglądanie filmów czy seriali staje się jeszcze bardziej przyjemne. Warto zwrócić uwagę szczególnie na tryb „Komfort dla Oczu”. To opcja, dzięki której jasność obrazu i temperatura kolorów współgrają z aktualnym w pomieszczeniu oświetleniem oraz porą dnia. To z kolei sprawia, że Twoje oczy nie będą się męczyły w trakcie oglądania. Zaawansowany „Upłynniacz Ruchu+” natomiast to technologia gwarantująca jeszcze większą dynamikę ruchu. Tę funkcję docenią szczególnie gracze, gdyż gwarantuje ona brak opóźnień i ulepszoną płynność gry. Jest także specjalny Panel Gracza obejmujący zaawansowane funkcje, które zapewniają nie tylko wspomnianą już płynność, ale i dają użytkownikowi pełną kontrolę, jeśli chodzi o dostosowywanie ustawień.

Zanim zdecydujesz się na zakup niniejszego telewizora marki Samsung, koniecznie zapoznaj się z pełną specyfikacją techniczną urządzenia. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że telewizor faktycznie spełni Twoje oczekiwania w każdym aspekcie.

Jaki tańszy telewizor Samsung wybrać?

Nieco tańszym, ale równie dobrej jakości rozwiązaniem jest Samsung QE55Q80 z wbudowanym tunerem telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej. Produkty tej serii wyposażono w ekran 55” 4K Ultra HD, matrycę QLED 100 Hz, cztery złącza HDMI, 2xUSB, WiFi, LAN, CI+ oraz BT. Ponadto urządzenie ma SmartTV, PVR i HDR.

Ten telewizor również zostanie doceniony przez graczy, ponieważ także ma zaawansowane funkcje, gwarantujące płynną rozrywkę i dające pełną kontrolę użytkownikowi. Częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz w połączeniu z Automatycznym Trybem Gry i innymi funkcjami eliminuje opóźnienia w grze, szarpanie obrazu i gwarantuje płynność animacji. Ponadto Samsung QE55Q77BAT wyposażono w system operacyjny Tizen. Dodatkowo telewizor ma wbudowaną przeglądarkę internetową, dzięki której będziesz mieć dostęp do swoich ulubionych seriali, muzyki czy filmów, które udostępniane są na przeróżnych serwisach.

Do zalet niniejszego urządzenia zalicza się mnogość dodatkowych funkcji, gwarantujących komfort oglądania. Na przykład zaimplementowano w telewizorze specjalną technologię, która analizuje otoczenie i optymalizuje między innymi ustawienia dźwięku.

Bez względu na to, jaki telewizor wybierzesz – czy tańszy, czy droższy – możesz otrzymać dofinansowanie na zakup. Zatem nie zwlekaj i złóż wniosek o dofinansowanie do odbiornika cyfrowego DVB-T2! Dofinansowanie obejmuje zarówno telewizora, jak i dekodera. Zatem, jeśli Twoje aktualne urządzenie jest wciąż w dobrym stanie technicznym i właściwie nie masz potrzeby go wymieniać na nowszy model, nie przepłacaj, tylko kup dekoder DVB-T2, który jest dużo tańszą w takiej sytuacji opcją.