JBL Clip 4 Eco to nowa, ekologiczna wersja cenionego głośnika przenośnego. Już w najbliższym czasie będzie on dostępny na rynku polskim. Swój model wybrać będzie można spośród trzech nowych wersji kolorystycznych.

Ultraprzenośny wodoodporny głośnik Blueooth o konstrukcji opartej na zasadzie „przyczep i odtwarzaj muzykę” wykonany został w 90% z plastiku pochodzącego z przetworzonych odpadów pokonsumpcyjnych, z kratką głośnika owiniętą tkaniną pochodzącą w 100% z recyklingu. Wyjątkowy owalny kształt pasuje do dłoni. W pełni zintegrowany zaczep umożliwia błyskawiczne przymocowanie do torby, paska lub sprzączki w celu zabrania go ze sobą. Jest wodoodporny oraz pyłoszczelny i zapewnia do 10 godzin odtwarzania muzyki, a do tego jest wystarczająco wytrzymały, aby można było zabrać go w każde miejsce.

Technologia JBL Pro Sound zapewnia głębokie brzmienie i mocny bas pomimo niewielkich rozmiarów. Śmiałe wzornictwo i ultraprzenośna konstrukcja głośnika JBL Clip 4 Eco doskonale wpasowuje się w najnowsze trendy, a barwne materiały i efektowne detale wspaniale harmonizują z jego wyrazistym brzmieniem.

Dzięki zintegrowaniu zaczepu z głośnikiem, aby zapewnić dodatkową ochronę, JBL Clip 4 Eco można zebrać ze sobą w dowolne miejsce. Wystarczy przypiąć go do paska lub sprzączki i można zwiedzać świat. JBL Clip 4 Eco zapewnia odporność na wodę i kurz na poziomie IP67.

Bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie danych przez Bluetooth to możliwość przesyłania muzyki z telefonu, tabletu lub innego urządzenia z funkcją łączności Bluetooth.

Nie trzeba przejmować się takimi drobiazgami jak ładowanie akumulatora. JBL Clip 4 Eco zapewnia do 10 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu.