TEST: Apple iPad Pro (2024)

Nazywanie iPada Pro tabletem wydaje się uproszczeniem. To tak, jakby nazwać filmy z serii Gwiezdne wojny space operą – to prawda, ale przecież to o wiele więcej. Ten najnowszy model nadal przesuwa granice możliwości każdego tabletu – nie mówiąc już o iPadzie.

Na pierwszy rzut oka iPad Pro wygląda bardzo podobnie do starszego modelu. Chociaż jest nieznacznie wyższy i szerszy – prawdopodobnie po to, aby pomieścić ten o 0,1 cala większy ekran – jest znacznie cieńszy i lżejszy, co jest naprawdę odczuwalne w dłoni. Model 11-calowy ma teraz 5,3 mm grubości i waży 446 g, 13-calowy ma tylko 5,1 mm i 582 g, co oznacza, że jest o 1,3 mm cieńszy od poprzedniego i aż o 102 g lżejszy.

Przednia kamera znajduje się teraz na dłuższym boku urządzenia, a nie na górze, co jest bardziej odpowiednie do rozmów wideo w pozycji poziomej. Ułatwia to również korzystanie z Face ID w tej pozycji. Ten iPad bardziej niż kiedykolwiek został zaprojektowany do używania na długim boku, czy to z klawiaturą Magic Keyboard, Smart Folio czy trzymany w rękach.

Są cztery głośniki umieszczone u góry i u dołu blisko rogów, aby zapewnić wciągający dźwięk – chociaż przestrzenny jest dostępny tylko z kompatybilnymi AirPodsami. Jest też o jeden mikrofon mniej – teraz cztery zamiast pięciu.

W miejsce wyświetlacza mini-LED z podświetleniem, nowy iPad Pro ma teraz dwa panele OLED, umieszczone jeden na drugim, znane jako Ultra Retina XDR. Dzięki temu ekran jest znacznie jaśniejszy, a jednocześnie wymaga tylko niewielkiego poboru mocy z każdej diody. Jeśli chodzi o liczby, iPad Pro zapewnia 1 000 nitów jasności we wszystkich sytuacjach i 1 600 nitów szczytowej jasności HDR. Podczas gdy poprzedni model mógł dorównać temu w ekstremalnym zakresie dynamicznym, w standardowym potrafił generować tylko 600 nitów.

Rezultat jest naprawdę oszałamiający. Podczas gdy poprzedni mini-LED był imponujący pod względem przejrzystości, sama jasność i głębia wyświetlacza OLED posuwają go jeszcze dalej. Nieco większy 13-calowy ekran ma wyższą rozdzielczość niż poprzedni 12,9-calowy iPad Pro, co daje mu w rezultacie 2752×2064 px przy zachowaniu tych samych 264 pikseli na cal. Istnieje również opcja wyboru w modelach 1 TB i 2 TB szkła o nanostrukturze. Ma ono na celu znaczną redukcję odblasków i nadaje mu matowy wygląd. To w przypadku pracy na zewnątrz robi dużą różnicę.

Pomimo zmiany pozycji, przednia kamera iPada Pro wydaje się być identyczna jak w poprzednim modelu. Jest to 12-megapikselowy aparat TrueDepth z przysłoną f/2.4 i funkcją Center Stage, aby śledzić właściciela podczas rozmów wideo. Zapewnia wideo 1080p przy 25, 30 i 60 kl./s, a także Retina Flash.

Z tyłu jest teraz tylko jeden aparat. Zniknął 10-megapikselowy, ultraszerokokątny, pozostawiając tylko 12-megapikselowy szerokokątny f/1.8 z nową adaptacyjną lampą błyskową True Tone. Chociaż robi poprawne zdjęcia, głównym zastosowaniem jest skanowanie dokumentów, teraz skuteczniejsze dzięki lampie. Za pomocą tylnego aparatu można również nagrywać wideo 4K, w tym w rozdzielczości Pro Res. Od frontu brakuje mi jednak obiektywu o wyższej rozdzielczości, aby umożliwić jeszcze lepszą jakość połączeń FaceTime.

Postęp w procesorach Apple jest w ostatnich latach szalony, ale było to dość nieoczekiwane, gdy ogłoszono, że iPad Pro będzie wyposażony w nowy układ M4, którego nie użyto w żadnym komputerze producenta. Ten 3 nm układ drugiej generacji oferuje 10-rdzeniowy procesor (choć należy zauważyć, że modele 256 GB i 512 GB korzystają z wersji 9-rdzeniowej). Zunifikowana pamięć RAM (8 GB w 256/512 GB, 16 GB w 1 TB/2 TB) działa z szybkością 120 GB/s.

Silnik neuronowy AI nowej generacji w układzie M4 jest konstrukcją 16-rdzeniową i może wykonać do 38 bilionów operacji na sekundę. 10-rdzeniowy procesor graficzny zapewnia moc renderowania dla profesjonalnych aplikacji, a także gier o jakości zbliżonej do konsoli.

Rezultatem jest niewiarygodnie płynnie działająca i wydajna maszyna. Podczas testów w warunkach rzeczywistych nigdy nie wydaje się zawodzić i z łatwością radzi sobie z wymagającymi zadaniami w Logic Pro i Final Cut Pro. Wg Geekbench 6 procesor jest o około połowę szybszy niż M2 w ostatnim iPadzie Pro i mniej więcej na tym samym poziomie co niektóre modele MacBooka Pro z czipem M2 Pro. Warto jednak zauważyć, że bezpośrednie porównania z MacBookami są trudne ze względu na inny system operacyjny.

Czas pracy baterii iPada Pro jest podawany na 10 godzin lub 9 w przypadku łączności LTE. Chociaż dla większości użytkowników jest to wystarczająca wartość, to znacząco mniej niż 18 godzin MacBooka Air. Jeśli jednak rozważasz na poważnie wymianę MacBooka na iPada Pro, najważniejszym czynnikiem, który prawdopodobnie cię zniechęci, jest właśnie przejście z systemu MacOS na iPadOS. Producent od lat uparcie wprowadza rozwiązania mające zwiększyć funkcjonalność tabletu do komputera, jednak ciągle robi to w ramach stosunkowo ograniczonego dla profesjonalistów systemu. Na czym polega strategia wprowadzania do iPada 13-calowego ekranu i tak potężnego układu, bez możliwości korzystania z systemu desktopowego, jest dla mnie niezmiennie zagadką.

Możliwości urządzenia zwiększają oczywiście akcesoria. Po pierwsze, nowa klawiatura Magic Keyboard to duży krok naprzód w stosunku do starego modelu. Teraz ma dedykowany rząd klawiszy funkcyjnych nad numerami, umożliwiając sterowanie głośnością, jasnością i innymi funkcjami. Klawiatura sprawia teraz wrażenie pisania na takiej laptopowej, a gładzik jest większy i ma dotykowe sprzężenie zwrotne po naciśnięciu.

Nowy Apple Pencil Pro to z kolei idealne narzędzie, jeśli regularnie rysujesz lub piszesz na iPadzie. Najważniejsze nowe funkcje to szybkie menu do zmiany stylu pędzla po geście uszczypnięcia oraz żyroskop w ołówku, dzięki któremu podczas obracania narzędzia, obraca się również ekranowy pędzel. Jest to przydatne w przypadku pędzli o określonych kształtach i kaligrafii, a także może być używane w niektórych edytorach.

iPad Pro to znacznie więcej niż tylko tablet. Ta wydajna maszyna z łatwością poradzi sobie z profesjonalnymi zadaniami i może działać jako przenośny tablet graficzny. Dla bardziej przeciętnego użytkownika wyświetlacz OLED jest niesamowity i oznacza, że wszystko, od filmów i gier po zdjęcia i strony internetowe, wygląda po prostu zniewalająco. Zasadne pozostaje pytanie, czy potrzebujesz aż tak kosmicznej specyfikacji w tablecie? Jeśli odpowiedź brzmi tak, Apple pokazuje, że ich sprzęt jest gotowy na wszystko.

Specyfikacja

CENA Od 5 299 PLN

Od 5 299 PLN WYŚWIETLACZ 11”, 13”

11”, 13” PROCESOR M4

M4 POJEMNOŚĆ od 256 GB do 2 TB

od 256 GB do 2 TB WYMIARY 249,7 x 177,5 x 5,3 mm (11”), 281,6 x 215,5 x 5,1 mm (13”)

249,7 x 177,5 x 5,3 mm (11”), 281,6 x 215,5 x 5,1 mm (13”) WAGA 444-446 g (11”), 579-582 g (13”)