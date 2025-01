TEST: AOC Q27B3CF2

Nie każdy monitor musi zapisywać się na kartach technologicznej historii. Niektóre modele najzwyczajniej robią to, co do nich należy i nikogo nie pytają o zdanie. Do takich produktów można zaliczyć stworzony z myślą o pracy biurowej monitor AOC Q27B3CF2.

Model ten stawia na proste rozwiązania, które widać już po wyjęciu z pudełka. Duża, 27-calowa matryca osadzona została w cienkiej, eleganckiej ramce. Jakość wykorzystanego plastiku mogłaby być jednak trochę wyższa. Noga to kolejny przykład cięcia kosztów. Okrągła podstawa jest funkcjonalna, ale musimy przykręcić ją czterema śrubami do monitora, wykorzystując otwory VESA, a jej regulacja odbywa się tylko w pionie (nie ma funkcji pivot). Szkoda, że nie pokuszono się o zastosowanie sprężynowego mechanizmu mocującego. Na plus trzeba jednak zaliczyć niską wagę i prosty design, który nie będzie się specjalnie rzucał w oczy.

Oszczędność jak się okazuje, jest w przypadku tego produktu swego rodzaju tematem przewodnim. Wśród złącz znajduje się bowiem tylko jeden port HDMI 2.0, dwa USB-A pracujące w charakterze koncentratora USB i ładowarki np. smartfona oraz jeden port USB-C. Na całe jednak szczęście, ten ostatni otrzymał funkcję PD (Power Delivery). Dzięki temu podłączając tylko jeden przewód (w zestawie znajdziemy niezbędny komplet), możemy nie tylko przesyłać obraz i dane, ale również zasilać naszego laptopa mocą 65 W. Brakuje jako alternatywy dla HDMI portu DisplayPort. W kwestii audio monitor został wyposażony w dwa głośniki 2 W i złącze słuchawkowe, choć w większości przypadków lepiej będzie, jeśli zostaniecie przy głośnikach waszego laptopa lub choćby podstawowych głośniczkach zewnętrznych.

Bardzo pozytywne wrażenie robi natomiast matryca. Matowy, 27-calowy panel IPS pracuje w rozdzielczości Quad HD (2560×1440 px) i może się pochwalić częstotliwością odświeżania do 100 Hz, co znacznie przekracza potrzeby monitora biurowego. Praca na tak dużej przekątnej to czysta przyjemność. Monitor nie wygra może plebiscytu w kategorii sprzętu gamingowego roku, ale czas reakcji 1 ms MPRT i technologia Adaptive-Sync poprawią doświadczenie casualowych graczy. Dobre pokrycie palety sRGB sprawia z kolei, że monitor nada się do podstawowej pracy z grafiką i zdjęciami. Sytuację nieco pogarsza archaiczny HUD monitora i mało intuicyjne przyciski do jego obsługi. Niby za często tam sięgać nie będziemy, ale po tylu latach AOC mogłoby w końcu pokusić się o inne rozwiązanie.

Q27B3CF2 to monitor, który ma kilka irytujących wad. Średnia, plastikowa konstrukcja z bardzo podstawowym zestawem złącz mogą zniechęcać na pierwszy rzut oka. Z drugiej strony ten ekran został stworzony do małych, codziennych trudów pracy biurowej i w tym środowisku odnajduje się poprawnie. 27-calowa matryca pracująca w rozdzielczości Quad HD, kąt widzenia 178 stopni, złącze USB-C z funkcją PD 65 W i prosty design to cechy, które doceni każda osoba spędzająca nad arkuszami więcej czasu, niż chciałaby przyznać. Warto również pamiętać, że w cenie 800 PLN bardzo trudno będzie nam znaleźć monitor o podobnych parametrach, więc jeśli potraficie zaakceptować te drobne mankamenty, to być może propozycja AOC jest właśnie dla was.

Specyfikacja

CENA 800 PLN

800 PLN TYP MATRYCY IPS

IPS MATRYCA 27 cali, 2560×1440 px

27 cali, 2560×1440 px PODŚWIETLENIE WLED

WLED ODŚWIEŻANIE EKRANU do 100 Hz

do 100 Hz ZŁĄCZA 1x USB-C (z PS 65W), 1x HDMI 2.0, 2x USB-A, 3,5 mm

1x USB-C (z PS 65W), 1x HDMI 2.0, 2x USB-A, 3,5 mm VESA 100×100