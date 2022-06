TEST: Anker MagGo 633

Tryumfalny powrót MagSafe – co prawda w zupełnie innej formie niż dawniej – wywrócił rynek ładowarek i akcesoriów do góry nogami. Magnetyczna technologia ładowania pozwala na stworzenie gadżetów, jakie dawniej mogły być jedynie marzeniem. Jednym z takich sprzętów jest Anker MagGo 633, stylowa stacja ładowania.

W rzeczywistości urządzenie to nie jest tylko stacjonarną ładowarką do telefonu: może ono pełnić funkcję magnetycznego stojaka na iPhone’a, powerbanka oraz ładowarki dla AirPodsów. MagGo 633 nie zajmuje dużo przestrzeni, ale okazała się bardzo stabilna: w trakcie testów mogłem odłączyć od niej smartfona jedną ręką, bez przechylania lub przesuwania całej konstrukcji.

Magnetyczny panel osadzony został na aluminiowym ramieniu, co ułatwia korzystanie z iPhone’a, gdy akurat ładujemy jego baterię. Kąt nachylenia urządzenia wyregulujemy w zakresie 40 stopni. Smartfon może być ładowany w pionowej lub poziomej orientacji, acz niektóre modele wymagają uprzedniego zdjęcia obudowy.

W podstawie MagGo 633 zamontowana została dodatkowa ładowarka, przeznaczona do uzupełniania baterii w AirPodsach. Chociaż jest ona zbyt słaba, by obsłużyć większe urządzenia, to i tak miły dodatek dla wielbiciel iUrządzeń. Mam nadzieję, że w przyszłości powstanie także model do jednoczesnego ładowania Apple Watcha. Baza kryje w sobie także pierścień LED-owego podświetlenia, informujący użytkownika o poprawnym ułożeniu etui.

W trybie stacjonarnym MagGo 633 uzupełnia baterię telefonu z mocą 7,5 W, standardową dla większości urządzeń MagSafe. Co ciekawsze, ładowarka zachowuje tę właściwość także po odłączeniu jej od stacji bazowej i przejścia w tryb powerbanka. Aby z niego skorzystać, wystarczy delikatnie wysunąć jednostkę ładującą z uchwytu. Sprzęt trzyma się w miejscu za pomocą magnesów, co oznacza, że możemy ładować iPhone’a w biegu.

MagGo 633 oddaje nam do dyspozycji aż 5 000 mAh dodatkowej mocy, co pozwoliło dwukrotnie przedłużyć czas pracy testowanego iPhone’a 13, na dodatek z drobnym zapasem. Warto jednak pamiętać, że funkcja ta nie działa ze smartfonami, które zamknięte są w nie-magnetycznych obudowach lub wyposażone w uchwyt typu pop-socket.

Nie wynikające z winy producenta niedogodności łatwo zapomnieć, ponieważ MagGo 633 doskonale wywiązuje się ze swojego najważniejszego zadania. Ładowarka od Anker nie tylko sprawnie i wygodnie ładuje naszego iPhone’a w domu, ale także umożliwia przedłużenie czasu jego pracy w dowolnym miejscu na Ziemi i jest pod względem tej rozszerzonej funkcjonalności bezkonkurencyjna.

Specyfikacja