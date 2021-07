TEST: Amazon Echo Dot 4. Generacji

Miniaturowe wersje głośników smart home niemal od razu stały się hitem. Kompaktowe, funkcjonalne i niedrogie, urządzenia te zachęciły wiele osób do wypróbowania głosowych asystentów i zaproszenia ich do każdego zakątka mieszkania. Nic dziwnego, że to właśnie Echo Dot czwartej generacji stał się jednym z pierwszych produktów Amazona oferowanych na polskim rynku. Sprawdźmy, czy jest on godzien zamieszkania w naszych czterech kątach.

Najnowsza generacja miniaturowego urządzenia przeszła podobne zmiany designerskie, co większy model Echo. Zamiast dobrze znanego, lekko spłaszczonego krążka, Amazon oferuje nam kulisty, kompaktowy głośnik w głębokim, grafitowym kolorze. Dookoła gumowanej podstawy urządzenia poprowadzony został LED-owy pierścień, wskazujący aktualny status sprzętu: gdy Alexa nasłuchuje naszych komend, podświetla on przestrzeń wokół głośnika na niebiesko.

Górna, pokryta tkaniną część zawiera komplet fizycznych kontrolek, przydatnych przede wszystkim do sterowania odtwarzaniem muzyki. Z tyłu znajdziemy natomiast złącze 3,5 mm do podłączenia zewnętrznych głośników; smartfona sparujemy za pomocą Bluetootha. Pierwsza konfiguracja Echo Dot nie sprawiła nam problemów, chociaż warto mieć na uwadze, że usługa Amazona nie jest dostępna w języku polskim – wszystkie komendy wydawaliśmy po angielsku.

Sprzęt łączy się z aplikacją mobilną Alexa na podłączonym telefonie i automatycznie rozpoznaje wszystkie inne urządzenia, wchodzące w skład ekosystemu smart home. Modus operandi Alexy jest taki sam, jak na większych głośnikach: wirtualna asystentka ma szereg „umiejętności”, czyli dodatkowych funkcji, które możemy ustawić w aplikacji, a następnie przywołać za pomocą komend głosowych.

System otrzymał wsparcie dla popularnych serwisów streamingowych, w tym Spotify, TuneIn i Apple Music (acz jeśli chcemy odtworzyć muzykę z TIDAL-a, musimy zrobić to z poziomu telefonu). Apka umożliwia ponadto łączenie podłączonych doń urządzeń audio w grupy, co z kolei pozwala stworzyć sterowany głosowo system multiroom.

W DOMU Z ALEXĄ

Echo Dot został wyposażony w ten sam przetwornik, co jego poprzednik, ale zmieniony kształt wpłynął na jakość dźwięku. Najnowsza generacja miniaturowego głośnika gra czyściej i pełniej: sprzęt nie ma problemu z reprodukcją różnych gatunków muzycznych. Niskie tony nie należą do szczególnie głębokich, ale okazały się wyraziste i dynamiczne. Soprany i średnica brzmią kolorowo, dźwięcznie, zaś wokale są wyraźne i naturalne. Zauważyliśmy także, że Echo Dot szczególnie błyszczy w prezentowaniu zawartości mówionej: słuchanie audycji z radia internetowego lub podcastów to czysta przyjemność.

Z drugiej strony, nowy kształt głośnika ograniczył możliwości jego ustawienia. Poprzednie generacje były pod tym względem właściwie uniwersalne, ale w przypadku czwartej odsłony, by uzyskać jak najlepszy efekt, sprzęt powinien stać tyłem do ściany. Niewielkie wymiary urządzenia utrudniają mu również pełne nagłośnienie dużych pomieszczeń.

Najważniejszym aspektem Echo Dot jest jednak integracja z Alexą. System nie ma problemu z wykrywaniem i interpretacją poleceń; w trakcie testu jedynie kilka razy zdarzyło się, żeby wirtualna asystentka miała problemy ze zrozumieniem, o co nam chodziło. Duża w tym zasługa rewelacyjnych mikrofonów, umożliwiających komunikację z drugiego końca pomieszczenia. Asystentka działa sprawnie i nie zacina się; jeśli chcemy tymczasowo wyłączyć nasłuchiwanie, możemy to zrobić za pomocą dedykowanego przycisku.

Echo Dot 4. generacji to jeden z najlepszych sposobów na zaproszenie Alexy w nasze domowe progi. Nawet osoby, które jeszcze nie korzystały z inteligentnych asystentów, docenią wygodę i prostotę obsługi, jaką zapewnia miniaturowy głośnik Amazona.

