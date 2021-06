TEST: AKG Y400

Jakość i dostępność komponentów audio skoczyła do przodu tak bardzo, że aby cieszyć się soczystym dźwiękiem wysokiej jakości, nie trzeba już wydawać tysięcy złotych. Owszem, audiofilskie kolumny i słuchawki zawsze będą miały przewagę nad niedrogimi konstrukcjami, ale jak udowadniają AKG Y400, te tańsze również nie mają się czego wstydzić.

Designersko Y400 nie odbiegają od standardów tej półki; ot, elastyczny pałąk z tworzywa i niewielkie muszle z miękkimi, piankowymi poduszkami. Słuchawki stabilnie przylegają do głowy i wydają się wytrzymałe, chociaż podczas długiego korzystania z nich zaczęło nam przeszkadzać ubogie wyściełanie pałąka.

Ze względu na kompaktowe wymiary słuchawek muszle nie zasłaniają całkowicie małżowin, co sprawia, że do uszu przedostaje się trochę dźwięków otoczenia. Jeśli chcemy lepiej usłyszeć, co dzieje się dookoła, możemy skorzystać z funkcji Ambient Aware i TalkThru.

Sterowanie Y400 jest proste i intuicyjne. Urządzenie nie ma integracji z apką mobilną, dlatego wszystkie kontrolki umieszczone są na obudowie. Dużo ich nie ma: poza wspomnianym już przyciskiem, obsługującym przezroczystość dźwięku (służy on także do przywołania asystenta głosowego), do dyspozycji mamy wstrzymanie/wznowienie utworu oraz kontrolę głośności.

Słuchawki otrzymały także system automatycznej pauzy: gdy wykryją, że zdjęliśmy je z głowy, samodzielnie przerwą odtwarzanie. Przez większość czasu funkcja ta działa bez zarzutu, ale czasami potrafi interpretować różne ruchy głową jako próbę zdjęcia Y400, pauzując tym samym muzykę w najmniej spodziewanym momencie.

Do ładowania służy port USB-C (hurra!), a w razie wyczerpania się baterii sprzęt może pracować także w trybie pasywnym. Akumulator Y400 starcza na około 20 godzin słuchania muzyki; w tym przedziale cenowym wcale nie jest to najgorszy wynik. Do tego urządzenie może być sparowane z dwoma źródłami dźwięku jednocześnie.

Najbardziej zaskoczyła nas charakterystyka dźwiękowa Y400. Propozycja AKG skupia się przede wszystkim na neutralności, co rzadko bywa spotykane w niedrogich słuchawkach Bluetooth; przeważnie decydują się one na lekką koloryzację dźwięków. Tutaj niskie tony są wyraźnie odwzorowane, mocne, ale klarowne; nie rozmywają one reszty miksu ani jej nie przytłaczają. Z drugiej strony mamy soprany, jasne i barwne, pozbawione szorstkości i ostrości.

Y400 dobrze radzą sobie z reprodukcją detali, prezentują wokale z naturalnością i mają na tyle otwartą scenę akustyczną, by nie wywoływała ona wrażenia klaustrofobii. Do pełni szczęścia brakuje tylko wsparcia dla aptX, ale nawet bez niego słuchawki od AKG to ciekawa propozycja dla osób dysponujących niewielkim budżetem.

Specyfikacja