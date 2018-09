Tesla sprzedaje ładowarki bezprzewodowe

Osoby, które marzą o posiadaniu własnej Tesli, mogą teraz zrealizować to marzenie nieco mniejszym kosztem. Firma Elona Muska rozpoczęła właśnie sprzedaż własnych ładowarek indukcyjnych do urządzeń mobilnych.

Pod względem technicznym ładowarki Tesli nie odbiegają od większości innych urządzeń tego typu. Sprzęt wyposażony jest w akumulator o pojemności 6 000 mAh i może ładować urządzenia z mocą maksymalnie 5 W. Ładowarka posiada także zintegrowany przewód USB-C i port USB-A, dzięki którym skorzystamy z niej jak z powerbanka. Najbardziej atrakcyjnym elementem jest jednak jej design. Jednolicie czarna lub biała obudowa przypomina Powerwall, czyli domową stację indukcyjnego ładowania samochodów elektrycznych od Tesli. Oczywiście całość ozdobiona została wyeksponowanym logiem firmy.

Na rynku można znaleźć ładowarki o lepszej specyfikacji technicznej, ale ta od razu zdobyła grono fanów. Do tej pory produkt kilka razy dostępny był w internetowym sklepie Tesli w ograniczonych ilościach, które zostawały wyprzedane w ciągu kilku godzin od pojawienia się. Dość zawrotna była również cena ładowarek – 65 USD (ok. 240 PLN) za sztukę. Teraz gadżet pojawi się w sklepie na dłużej, a jego cena zostanie zmniejszona do 49 USD (ok. 180 PLN). Osoby, które kupiły bezprzewodową ładowarkę w wyższej cenie, otrzymają zwrot różnicy na konto. To miły gest dla fanów marki.