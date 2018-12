Nowe zabezpieczenia biometryczne w mBanku

Obrona przed atakami phishingowymi i innymi sposobami wyłudzenia danych dostępu do konta jest trudna. mBank postanowił wprowadzić nowe narzędzie chroniące użytkowników przed dostępem osób trzecich do ich funduszy – biometrię behawioralną.

Jak będzie działał system biometryczny Digital Fingerprints? Pierwszym krokiem będzie stworzenie indywidualnego profilu korzystania z usług bankowych. Za zgodą klienta zebrane zostaną dane dotyczące tego, w jaki sposób korzysta on z klawiatury i myszy. Zapisana zostanie standardowa szybkość pisania, zakres ruchów, jakie wykonujemy kursorem, sposób poruszania się po portalu i wiele innych czynników. W oparciu o nie powstanie wzorzec zachowań, za pomocą którego portal będzie nas rozpoznawał w czasie rzeczywistym. Jeśli z konta skorzysta ktoś, kogo ruchy nie będą pasowały do przypisanego profilu, system wykryje go i wyloguje z konta.

Pilotażowe testy biometrii behawioralnej są już dostępne dla klientów mBanku – weźmie w nich udział pierwsze 50 tysięcy chętnych. Jeśli system przejdzie test i zostanie zaakceptowany przez użytkowników, trafi od do wszystkich klientów. mBank nie zamierza jednak wprowadzić obowiązku korzystania z biometrii, a każdy użytkownik będzie mógł zdecydować, czy odpowiada mu fakt, że system na bieżąco gromadzi dane dotyczące tego, jak korzystamy z portalu. Okres testowy potrwa do końca 2019 roku.