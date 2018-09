Aktualizacja NVIDIA Shield TV dodaje aplikację mobilną

Popularny zestaw Android TV od NVIDIA właśnie doczekał się kolejnej aktualizacji. Dodaje ona nie tylko szereg nowych funkcji, którymi będziemy mogli cieszyć się podczas grania, ale także specjalną aplikację mobilną zastępującą pilota.

NVIDIA to producent rozwiązań dla graczy, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że nowości dotyczą przede wszystkim sfery gamingowej. Shield TV będzie od tej pory współpracował z ekranami o klasie odświeżania 120 Hz; poprawione zostało także wsparcie dla myszy i klawiatury. Osoby korzystające z pada Shield Controller będą mogły podłączyć do niego headset z mikrofonem i korzystać z czatu głosowego w grze. Możliwość porozmawiania z członkami drużyny ograniczona jest jednak tylko do tytułów dostępnych w ramach usługi GeForce Now. NVIDIA Shield TV umożliwi także bezpośrednie strumieniowanie rozgrywki na Twitcha i nagrywanie szczególnie intrygujących momentów poprzez Nvidia Share.

Najciekawszą nowością jest jednak aplikacja NVIDIA SHIELD TV. Służy ona do sterowania zestawem Android TV i poruszaniu się po jego interfejsie. Możliwość skorzystania z klawiatury i sterowania wirtualnym kursorem myszy sprawia, że wyszukiwanie zawartości za jej pomocą jest znacznie prostsze niż przy użyciu pilota. Aplikacja dostępna jest na iOS i Androida. Wszystkie opisane funkcje są już dostępne. Aby z nich skorzystać, posiadacze NVIDIA Shield TV powinni zaktualizować system do wersji 7.1.