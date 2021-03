Tesla sprzedaje auta za bitcoiny

Entuzjaści kryptowalut mogą zacierać ręce – już wkrótce będą oni mogli kupić samochód bez konieczności korzystania z konwencjonalnych walut i specjalnych maszyn do wypłacania gotówki z portfeli. Tesla rozpoczęła właśnie program sprzedaży samochodów za bitcoiny.

O planach sprzedaży samochodów za BTC wiemy już od miesiąca: Tesla wykupiła wtedy kryptowalutę o wartości 1,5 miliarda dolarów i zapowiedziała, że w przyszłości będzie obsługiwała także indywidualne transakcje. Teraz opcja ta została udostępniona klientom ze Stanów Zjednoczonych. Podczas składania zamówienia i realizacji płatności będą oni mogli kliknąć w przycisk z logiem BTC. Po jego wybraniu otrzymają oni kod QR do zeskanowania lub link do transakcji, który przeniosą do swojego portfela kryptowalut. W ten sposób zakupimy wszystkie samochody w ofercie Tesli.



Możliwość płacenia bitcoinami została ogłoszona na Twitterze przez Elona Muska. Nadmienił on, że firma planuje gromadzenie kryptowaluty bez wymieniania jej na konwencjonalne środki płatności; system będzie obsługiwany całkowicie przez Teslę i prawdopodobnie kompatybilny jedynie z bitcoinami, a nie innymi walutami. Musk obiecał także, że przed końcem roku sprzedaż aut za BTC pojawi się także na innych rynkach.