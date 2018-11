Asystent Google już niedługo po polsku

Wiele osób z niecierpliwością czeka na polskie wersje wirtualnych asystentów. Pierwszy z nich już wkrótce zagości na naszych urządzeniach – na liście języków obsługiwanych przez Asystenta Google nareszcie znalazła się nasza rodzima mowa.

Rok 2018 był bardzo udany dla ekosystemu Google – Asystent rozpoczął go ze znajomością jedynie ośmiu języków, a obecnie potrafi mówić w siedemnastu. Zgodnie z obietnicami Google wybór ten niemal dwukrotnie poszerzy się jeszcze przed końcem roku. Co prawda oficjalna lista języków, które trafią do Asystenta, jeszcze nie została przedstawiona, ale beta nowej wersji aplikacji Google zdradziła nam kilka ciekawych szczegółów na ten temat. W ustawieniach Asystenta Google pojawiły się bowiem nowe języki do wyboru, w tym polski. Wraz z nim do aplikacji trafią m. in. język turecki, bengalski czy urdu oraz regionalne wersje hiszpańskiego dla Argentyny i Chile czy niemieckiego dla Austrii.

Kilka miesięcy temu Google zapowiedziało, że do końca 2018 roku Asystent Google będzie mówił w trzydziestu językach. Oznacza to, że od premiery polskojęzycznej wersji dzielą nas jedynie tygodnie, o ile oczywiście uda się dotrzymać terminów. Czy oznacza to, że Google Home stanie się najpopularniejszym świątecznym prezentem nad Wisłą? Dowiemy się już wkrótce…