Samochód przyszłości Renault EZ-Go

Targi motoryzacyjne w Genewie to okazja, aby podejrzeć, jak poszczególne marki interpretują pojęcie „auto przyszłości”. Jedną z najciekawszych wizji zaprezentował Renault, którego koncepcyjny pojazd EZ-Go ma łączyć funkcje samochodu i środka transportu miejskiego.

Ten nieziemsko wyglądający obiekt na zdjęciu to wcale nie element scenografii z filmy sci-fi, ale Renault EZ-Go – auto, które według wizji projektantów Renault będzie w przyszłości służyło jako połączenie usługi carsharingowej z prywatną taksówką. Pojazd jest w pełni autonomiczny i będzie mógł przewieźć do sześciu pasażerów naraz. Ci będą mogli rozsiąść się na wygodnej kanapie i obserwować, co dzieje się w mieście przez przeszklone elementy nadwozia. Już samo wsiadanie do „futurystycznej taksówki” ma być oryginalnym przeżyciem – zamiast przez boczne drzwi pasażerowie wejdą do auta przez podnoszące się dach i maskę.

Renault EZ-Go będzie autem elektrycznym o prędkości maksymalnej 50 km/h. Przywołanie samochodu ma odbywać się za pomocą aplikacji, a podróż nim – według producenta – korzystniejsza pod względem cenowym niż skorzystanie z konwencjonalnej taksówki. Oczywiście jak to bywa w przypadku aut koncepcyjnych, nie wiadomo, kiedy prace nad jego wdrożeniem ruszą na dobre.