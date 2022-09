Technologiczne wyróżniki Excellence Line 

Telewizory Excellence Line są synonimem luksusu na wielu płaszczyznach. Na ich wyjątkowość składa się kilka elementów, takich jak przede wszystkim zachwycająca jakość obrazu i piękny design oraz mocny dźwięk. W tych ekskluzywnych telewizorach firma Samsung wykorzystała swoje najdoskonalsze technologie wyświetlania, dzięki czemu ekrany te oddają piękno świata, zacierając granicę między oglądanym obrazem, a rzeczywistością.

Excellence Line wyraża wszystko, co najlepsze w telewizorach Samsung, szczególnie w wymiarze technologicznym. W tym roku firma zaproponowała kolejne nowości, które potęgują wrażenia z oglądania. Od doskonałej kontroli podświetlenia i kontrastu do kalibracji i zwiększania głębi obrazu – wszystkie funkcje telewizorów Samsung współgrają ze sobą, by zapewnić krystaliczny obraz.

Ekstremalne detale, czyli 14-bitowa skala luminacji

W telewizorach Excellence Line zastosowano zaawansowany system podświetlenia Quantum Mini LED. W tym przypadku źródłem światła są tysiące LED-ów, które są znacznie mniejsze – stąd nazwa – od standardowych diod. To rozwiązanie zapewniło lepszą, bardziej precyzyjną kontrolę nad podświetleniem.

W tym roku Samsung poszedł o krok dalej zwiększając skalę luminacji z 12- do 14-bitowej. Choć może się wydawać, że to zmiana kosmetyczna, wystarczy spojrzeć na ekran. Obraz będzie jeszcze bardziej szczegółowy, zwłaszcza w ciemnych scenach przy czym pozostałe, jasne fragmenty nie będą nadmiernie rozjaśnione. Oznacza to jeszcze doskonalsze podświetlenie. Jak widać powyżej, 14-bitowe mapowanie kontrastu pozwala zobaczyć więcej drobnych szczegółów na powierzchni wody oraz ziarnistą teksturę kamieni pod jej powierzchnią.

Wzmocniona głębia obrazu

Nad końcowym efektem, czyli tym, co finalnie widzimy na ekranie, jednocześnie pracuje wiele technologii, a mózgiem tych operacji zawsze jest procesor. W Excellence Line Samsung zastosował swój najmocniejszy i najbardziej wydajny Neuronowy procesor Quantum AI 8K. Dzięki sztucznej inteligencji i wykorzystaniu aż 20 sieci neuronowych zapewnia on skalowanie do 8K. Dane obrazu oraz treści wejściowe są analizowane w czasie rzeczywistym, co skutkuje poprawioną jakością każdej sceny, jej kontrastu i kolorów.

Naturalne jest, że patrząc na centralny obiekt na ekranie oko skupia się właśnie na nim, jego wyrazistości, strukturze, wręcz wyciągając go z tła. W telewizorach Excellence Line efekt tej trójwymiarowości obrazu jest dodatkowo uwypuklony przez Wzmocnienie Głębi Obrazu. Jest to technologia, która potrafi naśladować postrzeganie głębi przez ludzkie oko, co zwiększa kontrast na pierwszym planie. To przekłada się na większy realizm. Jak widać na tym przykładzie, technologia ta naturalnie prowadzi oko widza tak, by skupiało się na kluczowym obiekcie – w tym przypadku na nosorożcu – wyciągając go z tła i nadając trójwymiarowości.

Inteligentna kalibracja

Telewizory Excellence Line idealnie wpisują się w filozofię, że to ekran powinien dopasować się do widza, a nie odwrotnie. Samsung stawia na łatwość obsługi, która idzie w parze z personalizacją. Najbardziej wymagający widzowie, dla których powstały telewizory z tej serii, nie uznają kompromisów i oczekują najlepszej możliwej jakości obrazu.

Właśnie z myślą o uzyskaniu optymalnej jakości dla konkretnych warunków i wybranego pomieszczenia powstała Inteligentna Kalibracja. To nowa funkcja, która pozwala dopasować parametry obrazu, takie jak poziom jasności czy odwzorowanie kolorów do domowego salonu czy sypialni, gdzie znajduje się telewizor. Być może wydaje się to złożone, ale proces jest niezwykle łatwy. Wystarczy skorzystać ze smartfona z zainstalowaną aplikacją SmartThings, która przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces. Dla telewizorów Excellence przygotowano tryb profesjonalny, który może potrwać do 15 minut. Analizie poddawane są kluczowe parametry, a w efekcie widzowie mogą cieszyć się bardziej naturalnym, dobrze zbalansowanym obrazem.