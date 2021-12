Tesla Cyberquad for Kids – pojazd nie tylko dla najmłodszych

W oczekiwaniu na Cybertruck, miłośnicy Tesli mogą zrobić prezent swoim pociechom i zakupić im… quada. W ofercie producenta samochodów właśnie znalazły się dziecięce pojazdy inspirowane kontrowersyjnym pikapem.

Pojazd Cyberquad for Kids nie został wyprodukowany przez samą Teslę, ale powstał we współpracy z producentem zabawek Radio Flyer. Wizualnie, quad został zainspirowany nadchodzącym Cybertruckiem, acz ma trochę mniej wyścigowe osiągi. Urządzenie potrafi rozwinąć maksymalną prędkość 16 km/h, ale niedoświadczeni kierowcy mogą także zablokować ją na poziomie 8 km/h. Maksymalny zasięg zabawki to 24 km, a po wyładowaniu baterii, jej powtórne naładowanie będzie trwało nawet 5 godzin. Wbrew nazwie, skorzystają z niej nie tylko dzieciaki, ale wszyscy użytkownicy o masie do 68 kg. Urządzenie zostało wycenione na 1 900 USD (ok. 7 730 PLN).

Tesla i inne przedsiębiorstwa Elona Muska, są znane z tego, że od czasu do czasu wypuszczają na rynek oryginalne gadżety promocyjne. Sam Cybertruck doczekał się jeszcze jednego nietypowego produktu – stalowego gwizdka Cyberwhistle, przypominającego swoim kształtem pikapa Tesli. Kosztował on 50 USD (ok. 200 PLN) za sztukę i niemal od razu został wyprzedany. Nie możemy tutaj zapomnieć także o miotaczu ognia spod znaku Boring Company, który swego czasu był najpopularniejszym gadżetem internetu.