Dyson prezentuje urządzenia do pielęgnacji włosóww nowej limitowanej wersji kolorystycznej

W tym sezonie limitowana odsłona produktów Dyson jest inspirowana ceramiką — gładkim i wytrzymałym materiałem, wykorzystywanym w przemyśle do ochrony przed działaniem wysokich temperatur. Właśnie miała miejsce premiera urządzeń Dyson w nowej limitowanej wersji kolorystycznej Niebieski/Różowe złoto, które będą dostępne wyłącznie w okresie przed- i okołoświątecznym 2022. Oferta obejmuje wszystkie produkty Dyson do pielęgnacji włosów.

Nowe urządzenia powstały dzięki pionierskiej pracy specjalistów ds. kolorystycznych, materiałowych i wykończeniowych z firmy Dyson, którzy w sposób celowy i przemyślany dobierają kolory, materiały oraz elementy wykończeniowe. Paleta kolorystyczna urządzeń Dyson stale się rozwija, dzięki czemu inżynierowie mają wciąż ogromne pole do popisu.

Nowa suszarka do włosów Dyson Supersonic w kolorze Niebieski/Różowe złoto to rezultat naszych ostatnich poszukiwań unikatowych wykończeń. Dzięki precyzyjnemu nałożeniu satynowych lakierów udało się uzyskać nową, porcelanową fakturę. Przyjemnie sucha w dotyku powierzchnia, która przywodzi na myśl jedwabiście gładką nieszkliwioną ceramikę, powstała w wyniku serii eksperymentów. Nowoczesną ceramikę techniczną opracowano we wczesnej fazie eksploracji kosmosu, a obecnie stosuje się ją powszechnie w aeronautyce i medycynie ze względu na jej gładkość oraz niezwykłą odporność na wysokie temperatury. Urządzenia, jak suszarka do włosów Dyson Supersonic, multistyler Dyson Airwrap i prostownica Dyson Corrale, zapewniają ochronę przed ciepłem, ponieważ są wyposażone w inteligentny system kontroli temperatury, który umożliwia stylizację bez wykorzystania nadmiernych temperatur. Każde z tych urządzeń posiada szklany termistor, który dokonuje pomiaru temperatury nawet do 100 razy na sekundę, ograniczając uszkodzenia włosów spowodowane stylizacją w nadmiernej temperaturze.

Produkty Dyson w kolorze Niebieski/Różowe złoto będą dostępne w sklepach Dyson oraz na stronie internetowej Dyson.pl od 19.09.2022. Wszystkie urządzenia będą sprzedawane w zestawach upominkowych z wybranymi akcesoriami, w tym z etui podróżnym, eleganckim etui do przechowywania a także szczotką i grzebieniem zaprojektowanymi przez firmę Dyson. Grzebień o szerokich zębach, z łatwością rozczesze zarówno mokre, jak i suche włosy, natomiast płaska szczotka jest przyjemna dla skóry głowy dzięki poduszce pneumatycznej i nadaje się do stosowania razem z suszarką.