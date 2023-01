Lista gier na okres premiery PlayStation VR2

Firma Sony ogłosiła tytuły, które trafią na platformę PS VR2 w ciągu pierwszego miesiąca od dnia premiery.

Oprócz oficjalnego debiutu PlayStation VR2, w miesięcznym oknie premierowym ukażą się kolejne gry na platformę, co w sumie zapewni graczom dostęp do biblioteki ponad 30 tytułów. Będą to między innymi tytuły z najpopularniejszych IP dostępnych na konsole PlayStation: Horizon Call of the Mountain, No Man’s Skyczy Resident Evil Village. W dniu premiery pojawi się również darmowa aktualizacja dla Gran Turismo 7.

Nowe tytuły, które ukażą się w dniu premiery:

Before Your Eyes

To emocjonalna i wielokrotnie nagradzaną przygoda, w której gracze kontrolują historię i wpływają na jej wynik poprzez mrugnięcia.

Kayak VR: Mirage

Gra pozwala przepływać przez przepiękne lokacje, takie jak lodowe jaskinie na Antarktydzie, pełne delfinów wybrzeża Kostaryki, deszczowa Norwegia, czy Australijskie kaniony.

Pavlov VR

Najpopularniejsza wieloosobowa strzelanka VR na PC trafia na PS VR2, oferując realistyczne interakcje z bronią oraz szereg trybów rywalizacji i gry towarzyskiej.

Puzzling Places

Puzzling Places przynosi relaksujące układanie puzzli 3D do świata wirtualnej rzeczywistości. Gracze będą mogli układać hiperrealistyczne miniatury pięknych miejsc z całego świata.

Song in the Smoke: Rekindled

Song in the Smoke: Rekindled to gra z gatunku survival action-adventure, w której gracze będą polować, wytwarzać przedmioty i odkrywać nowe miejsca – wszystko po to, by przetrwać w fantastycznym i niebezpiecznym świecie.

Synth Riders: Remastered Edition

Synth Riders trafi na PlayStation VR2 w zremasterowanej wersji. Odświeżona edycja gry zręcznościowej będzie w pełni czerpać z nowych technologii dostępnych na PS VR2, takich jak zaawansowana haptyka kontrolerów.

Thumper

W grze Thumper, gracze wcielają się w kosmicznego żuka, a to czy uda im się wygrać, będzie zależeć tylko od ich zręczności i umiejętności dopasowania się do dynamicznego rytmu rozgrywki.

NFL Pro Era

Gra NFL Pro Era wykorzystuje dane z meczów w czasie rzeczywistym i przenosi atmosferę stadionu, śpiewy drużynowe i tysiące krzyczących fanów wprost do domów graczy w jednej z najbardziej autentycznych i wciągających pierwszoosobowych gier VR w historii.

What the Bat?

What The Bat? to slapstickowa i humorystyczna gra od twórców popularnego tytułu What The Golf? W tym przypadku gracze wciela się w gracza baseballu z kijami zamiast dłoni.

Rez Infinite

Rez Infinite zadebiutował jako tytuł premierowy na PS VR a już niedługo będzie dostępna w odświeżonej wersji na PS VR2! Gracze doświadczą porywającej podróży pełnej widoków, dźwięków i akcji, z nowymi funkcjami, takimi jak śledzenie wzroku i zaawansowana haptyka kontrolerów.

Tetris Effect: Connected

Świetnie przyjęta gra VR Tetris Effect trafia na PS VR2. Reinterpretacja klasycznej gry, będzie dostępna z dodatkiem Connected, który pozwala na grę z przyjaciółmi.

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

To gra przygotowana we współpracy z MGM, w oparciu o kultową produkcję filmową. Gracze wcielą się w profesjonalnego boksera i spróbują swoich sił w ringu.

The Last Clockwinder

The Last Clockwinder to gra logiczna polegająca na tworzeniu zsynchronizowanych urządzeń z własnych klonów. Gracze wcielą się w Jules, młodą kobietę, której misją jest naprawa Clocktower – starożytnej ostoi dla roślin i nasion z całej galaktyki, która popadła w ruinę.

Lista wszystkich gier w oknie premierowym PlayStation VR2: