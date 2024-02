PRZEWODNIK: Rodzaje monitorów

Współczesna technologia daje naprawdę duże pole do manewru, jeśli chodzi o wybór monitora. Każdy typ wyświetlacza ma nieco inne cechy, które mogą mniej lub bardziej Ci się przydać. Poznaj najpopularniejsze rodzaje monitorów i zdecyduj, który z nich będzie dla Ciebie odpowiedni!

Monitor LCD

Monitor LCD to płaski wyświetlacz, który wyświetla obraz przy użyciu technologii ciekłokrystalicznej. W ich przypadku dokładność obrazu zależy od rozdzielczości, a nie od wielkości ekranu, jak w przypadku starszych monitorów CRT.

Do ich zalet należą:

niska emisja ciepła;

cienki i lekki design;

niskie zużycie energii;

dobra jakość obrazu;

wiele rozmiarów do wyboru;

możliwość montażu na ścianie.

Nie bez powodu różnego typu monitory LCD królują w większości domów. Oferują one wyraźny obraz i znacznie lepszy kontrast niż starsze modele wyświetlacze. Są też o wiele tańsze od swoich odpowiedników z nowocześniejszymi ekranami LED.

Lekki i energooszczędny

Dzięki smukłej konstrukcji monitor LCD z technologią płaskiego ekranu jest lekki i zajmuje stosunkowo niewiele miejsca. Dzięki temu zaoszczędzisz cenną powierzchnię biurka i będziesz w stanie pomieścić na niej więcej akcesoriów.

Monitory LCD należą do energooszczędnej grupy ekranów, jakie można dziś znaleźć na rynku. Chcesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd, a jednocześnie uzyskać tak samo wyraźny obraz, jak w dużych telewizorach? Tego typu ekran z pewnością sprawdzi się na Twoim biurku!

Monitor LED

Monitor LED to zaawansowany typ ekranu z płaskim panelem, który do oświetlenia wykorzystuje diody elektroluminescencyjne. Jest on następcą LCD i zużywa jeszcze mniej energii od swojego poprzednika.

Jeśli Twój budżet pozwala Ci na wybór monitora LED, na pewno nie pożałujesz zakupu. Przede wszystkim oferują one najwyższą jakość obrazu, jaka jest obecnie dostępna. To nie jest przesada – jak dotąd żaden inny typ wyświetlacza nie może równać się z ekranem LED. Szczególnie skorzystają na tym fotografowie, profesjonalni graficy i gracze, ale nawet wieczorny seans filmowy na tak nowoczesnym wyświetlaczu będzie niezwykle przyjemny!

Jednak zanim zdecydujesz się na tak drogi monitor, pamiętaj, że każdy producent może skupiać się na innych funkcjach. Dlatego przed zakupem zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją każdego akcesorium.

Monitor OLED

Wyświetlacz z organiczną diodą elektroluminescencyjną (OLED) jest nowoczesnym typem ekranu, który wytwarza własne światło. To najnowsze osiągnięcie w technologii monitorów, które zapewnia wyjątkową jakość i klarowność obrazu. Ma też kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi monitorami LCD – przede wszystkim jest jeszcze cieńszy i oferuje znacznie lepsze nasycenie kolorów.

Co więcej, podczas użytkowania OLED-ów nie powstają żadne toksyczne odpady. Dlatego te typy monitorów uchodzą za jedne z najbardziej ekologicznych opcji dostępnych na rynku.

Monitory z matrycą OLED chętnie wybierają edytorzy filmów, graficy komputerowi i animatorzy 3D. Jednak nie musisz być profesjonalistą, by cieszyć się z możliwości, jakie daje ten typ ekranu.

Czy OLED-y nadają się do gier? Tak, jeśli stawiasz przede wszystkim na jakość obrazu i spędzasz czas głównie przy produkcjach singleplayer. Dla e-sportowców znacznie ważniejsza jest częstotliwość odświeżania obrazu, dlatego możliwości tych ekranów raczej nie będą dla nich priorytetem.

Monitor plazmowy

Stare monitory plazmowe były pierwszymi płaskimi ekranami w historii. Działały na zupełnie innej zasadzie niż współczesne ekrany. Jako że obraz był wyświetlany w wyniku działania gazów, a nie żarówek czy innych źródeł ciepła, można było znacznie ograniczyć ich rozmiar.

Choć plazmowe monitory mają już swoje lata, ich możliwości nadal potrafią przyćmić znacznie nowocześniejsze ekrany. Miliony czerwonych, zielonych i niebieskich komórek oświetlają ekran czystym i jasnym światłem. Dzięki temu obraz jest zauważalnie jaśniejszy niż w ekranach LCD.

Który z tych monitorów najbardziej odpowiada Twoim potrzebom? Wybierz dla siebie odpowiedni model i ciesz się jego możliwościami!