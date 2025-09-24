Tears For Fears świętują 40-lecie Songs From The Big Chair specjalnymi wydaniami

Jedna z ikon muzyki lat 80. wraca w wielkim stylu – Tears For Fears zapowiadają specjalne edycje swojego przełomowego albumu Songs From The Big Chair. To właśnie ten krążek, wydany w lutym 1985 roku, wyniósł duet Rolanda Orzabala i Curta Smitha na szczyty światowych list przebojów, a dziś – 40 lat później – wciąż inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy.

Album sprzedał się w milionach egzemplarzy i przyniósł aż pięć hitowych singli: „Mothers Talk”, „Shout”, „Everybody Wants To Rule The World”, „Head Over Heels” i „I Believe”. Pitchfork nazwał go „kwintesencją pop-rockowego brzmienia lat 80.” – łączącą przebojowość, psychologiczną głębię tekstów i nowofalową świeżość.

Z okazji jubileuszu wytwórnia UMR przygotowała wyjątkowe edycje kolekcjonerskie. Wśród nich znajdziemy m.in.:

limitowany dwupłytowy winyl w przezroczysto-czerwonym kolorze z niepublikowaną wcześniej okładką i dodatkowymi utworami,

zestaw 3CD z bogatym materiałem archiwalnym,

pojedynczy winyl w kolorze coke bottle clear,

a także efektowny picture disc.

To prawdziwa gratka dla fanów winyli i kolekcjonerów – wszystkie wydania można już zamawiać w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie muzycznym.

Wpływ Songs From The Big Chair pozostaje nie do przecenienia. „Everybody Wants To Rule The World” od lat pojawia się w kulturze popularnej – od filmów (Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia, Lego Batman) po produkcje Marvela (Strażnicy Galaktyki) i atrakcje parków rozrywki.