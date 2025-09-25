Ad image
Native Union POP Phone – retro styl w nowoczesnym wydaniu

Retro design, nowoczesna technologia

Michał Lis
1 minut(y) czytania

Z okazji 15-lecia działalności marka Native Union powraca do produktu, od którego wszystko się zaczęło. W świecie, gdzie króluje nieustanne scrollowanie i bezprzewodowe rozwiązania, POP Phone przypomina, jak przyjemna może być rozmowa z klasycznej słuchawki – tym razem w nowoczesnym wydaniu, z natychmiastowym złączem USB-C i krystalicznie czystym dźwiękiem.

„Chcieliśmy na nowo odkryć radość z rozmów i oddać hołd drodze, którą przeszliśmy dzięki naszym użytkownikom” – mówi Igor Duc, współzałożyciel i CEO Native Union.

POP Phone łączy charakterystyczny, oldschoolowy design z wysoką jakością audio i czułym mikrofonem. Dzięki temu nawet w otwartej przestrzeni można mówić swobodnie, bez podnoszenia głosu.

Producent zachęca, by na chwilę zwolnić i przypomnieć sobie, jak wiele satysfakcji daje prawdziwa, bezpośrednia rozmowa. POP Phone nie wymaga parowania ani ładowania – wystarczy podłączyć go do smartfona, tabletu czy laptopa z USB-C i od razu rozpocząć rozmowę.

Native Union, znane z minimalistycznego wzornictwa i dbałości o detale, od 2009 roku projektuje akcesoria technologiczne, które mają wspierać nowoczesny styl życia.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
