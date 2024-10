Krakowski koncert Brit Floyd już za 10 dni!

Jeden z najsłynniejszych cover bandów na świecie wraca na scenę z P·U·L·S·E, największą i najbardziej spektakularną trasą koncertową w historii, będącą uczczeniem i wiernym odtworzeniem ostatniej trasy koncertowej Pink Floyd Division Bell. Produkcję dopełni oszałamiający pokaz laserów i świateł, kultowy okrągły ekran, nadmuchiwane elementy scenografii i przedstawienia teatralne.

Ponad dwu i półgodzinny występ zawiera klasyczne utwory ze wspaniałego katalogu albumów Pink Floyd, w tym Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, Animals, The Division Bell, Meddle i wiele innych. W 1994 roku trasa Division Bell Tour była najbardziej dochodową trasą koncertową w historii muzyki rockowej, w ramach której zespół zagrał dla ponad 5 milionów ludzi w 68 miastach. Dzięki niej Pink Floyd zostali okrzyknięci jednym z najbardziej wpływowych zespołów rockowych w historii.

Koncert odbędzie się 7 listopada w ICE Kraków.

Bilety dostępne są na stronie www.livenation.pl. Organizatorem wydarzenia jest agencja Live Nation.

Brit Floyd’s VIP M&G Soundcheck Experience

W dniu koncertu o godzinie 17:00 w ICE Kraków, każda osoba posiadająca pakiet Brit Floyd VIP Meet and Greet Soundcheck Experience otrzyma specjalną akredytację. Na gości będączekały atrakcje takie jak: pamiątkowa smycz czy możliwość przejrzenia wszystkich gadżetów z trasy koncertowej. Będzie też okazja porozmawiać z członkami ekipy przed koncertem. Następnie, posiadacze biletów VIP zostaną zaproszeni przez managera trasy koncertowej Brit Floyd na widownię, aby posłuchać próby dźwięku. Artyści Brit Floyd zagrają m.in. dwa kultowe utwory Pink Floyd, które nie zostaną zaprezentowane podczas koncertu. Następnie zespół zejdzie ze sceny do zaproszonych gości, by ich bliżej poznać, porozmawiać, podpisać gadżety oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia. Fani Brit Floyd mogą spodziewać się niezapomnianego przeżycia!