Bowers & Wilkins Px8 S2 – słuchawki premium, które redefiniują doskonałość

Brytyjska marka Bowers & Wilkins zaprezentowała swoje najnowsze flagowe słuchawki bezprzewodowe – Px8 S2. To model klasy premium, w którym spotykają się perfekcyjne brzmienie, elegancki design i najbardziej zaawansowana w historii firmy technologia aktywnej redukcji hałasu.

Px8 S2 to nowa, smuklejsza sylwetka, kompaktowy futerał podróżny i wykończenie luksusową skórą Nappa. Aluminiowa konstrukcja pałąka zapewnia lekkość i wytrzymałość, a wymienne poduszki nausznic i pałąka gwarantują wieloletnią satysfakcję z użytkowania.

Za dźwięk odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki Carbon Cone z przeprojektowanym chassis i układem magnetycznym, wspierane przez dedykowany wzmacniacz słuchawkowy. Efekt? Niezwykle naturalne, detaliczne i przestrzenne brzmienie. Słuchawki obsługują kodeki aptX Adaptive i aptX Lossless, oferując streaming w jakości hi-res m.in. z Tidala czy Amazon Music. Dzięki układowi DSP Px8 S2 osiągają jakość 24 bit/96 kHz, a dla wymagających dostępne są także połączenia przewodowe (USB-C i jack 3,5 mm).

Nowa generacja ANC od Bowers & Wilkins skutecznie izoluje od hałasu, zachowując naturalność muzyki. Osiem mikrofonów – w tym cztery do redukcji szumów i dwa do głosu – współpracuje z systemem ADI Pure Voice, zapewniając klarowne rozmowy nawet w głośnym otoczeniu.

Bateria wystarcza na 30 godzin pracy, a szybkie 15-minutowe ładowanie dodaje 7 godzin słuchania. W aplikacji Bowers & Wilkins Music dostępne są korektor, tryby ANC, monitorowanie baterii i personalizacja przycisku Quick Action. Producent zapowiedział też aktualizacje – obsługę dźwięku przestrzennego i Bluetooth LE Audio z funkcją Auracast.

Px8 S2 dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Onyx Black oraz Warm Stone. Każda z nich łączy nowoczesne wzornictwo z najwyższą jakością wykonania, podkreślając prestiżowy charakter słuchawek. Cena w dniu premiery wynosi 3 199 PLN.