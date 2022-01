Wywiad: The Heavy Clouds

The Heavy Clouds powstało z chęci grania po prostu „prościej”. Jest to klasyczne rockowe power trio, które ze swadą pływa po szerokich wodach muzyki gitarowej, wyławia z nich to, co najlepsze i łączy w przebojową całość.

Po wielu latach zdobywania szlifów w szarpaniu strun i waleniu w bębny w różnych konfiguracjach towarzyskich (m.in. Elvis Deluxe, Maqama, The Black Tapes) drogi Wojtka Ziemby (gitara basowa, wokal), Bartka Kanaka (gitara, wokal) i Piotrka Podgórskiego (perkusja) zeszły się pewnego wiosennego dnia roku 2015 na warszawskiej Pradze.

W 2017 roku pod szyldem Karrot Kommando wydali debiutancki album zatytułowany „Mind Pollution” promowany utworami „Our Best Time” oraz „Fire Inside”.

Rok 2021 to nowy rozdział w życiu The Heavy Clouds. Na świat wychodzi album „Life Side Effects”, który był promowany przez transową kompozycję „Water Tastes Like Never Before” w której zespół porusza temat kryzysu klimatycznego i eksploatowania naszej planety w imię mitycznego postępu i wzrostu gospodarczego.