TÁR, z dwukrotnie nagrodzoną Oscarem Cate Blanchett, już od 25 września w SkyShowtime

Film TÁR będzie można zobaczyć wyłącznie w SkyShowtime już od 25 września.

Todd Field zaprasza na wyreżyserowany i wyprodukowany na podstawie własnego scenariusza film TÁR. W tytułową rolę legendarnej dyrygentki Lydii Tár wciela się Cate Blanchett. TÁR analizuje zmieniającą się naturę władzy, jej siłę oraz wpływ na współczesny świat. Lydia Tár, przez wielu uznawana na najlepszą żyjącą kompozytorkę i dyrygentkę, jest pierwszą kobietą piastującą stanowisko głównego dyrygenta znanej niemieckiej orkiestry.

Film w reżyserii trzykrotnie nominowanego do Oscara, Todda Fielda, z udziałem dwukrotnie wyróżnionej tą nagrodą Cate Blanchett w roli głównej, pokazuje sylwetkę Tár u szczytu jej kariery. Artystka właśnie szykuje się do premiery swojej książki oraz wyczekiwanego występu na żywo, podczas którego dyrygowana przez nią orkiestra odegra V symfonię Mahlera. W kolejnych tygodniach jej życie zaczyna się jednak rozsypywać tak, jak możliwe jest to tylko w dzisiejszych czasach. Historia ta staje się tłem do surowej i bezkompromisowej analizy potęgi władzy oraz jej wpływu na współczesne społeczeństwo. W rolach drugoplanowych występują Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Julian Glover, Mark Strong, Allan Corduner i Sylvia Flote.

Muzykę do filmu TÁRskomponowała nagrodzona Grammy Hildur Guðnadóttir, która jako pierwsza kompozytorka zdobyła Oscara, Złoty Glob i nagrodę BAFTA za najlepszą oryginalną ścieżkę dźwiękową.

Serwis SkyShowtime dostępny jest bezpośrednio na stronie http://www.skyshowtime.com oraz poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast oraz Samsung. Miesięczny abonament SkyShowtime kosztuje 24,99 PLN.