Samsung Galaxy Book S – laptop na cały dzień

Oprócz nowych phabletów Samsung zaprezentował na konferencji także ultraprzenośnego laptopa Galaxy Book S. Urządzenie powstało w oparciu o czip ARM Snapdragon 8cx zaprojektowany z myślą o komputerach, który posiada moduł LTE.

Ideą przyświecającą Samsungowi było stworzenie laptopa, który będzie zawsze włączony i zawsze połączony z internetem. Sprzęt waży niecały kilogram i otrzymał ekran dotykowy 13,3 cali. Towarzyszą mu ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8cx o niskim zużyciu energii, 8 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o kartę microSD. Bateria o pojemności 42 Wh ma starczać na 23 godziny intensywnego korzystania z laptopa, a wybudzanie urządzenia nastąpi poprzez dotknięcie czytnika linii papilarnych w systemie Windows Hello.

Ponadto Galaxy Book S otrzymał przednią kamerę 720p i głośniki stereo od AKG z obsługą Dolby Atmos. Posiadacze Galaxy Note 10 i Note 10+ będą mogli połączyć swoje smartfony z laptopem za pomocą Windows Your Phone – komputer będzie wyświetlał wszystkie notyfikacje bezpośrednio na swoim ekranie i umożliwiał odpowiadanie na otrzymane wiadomości. Brak mechanicznych wentylatorów ma natomiast zapewnić niezwykle cichą pracę laptopa.

Ceny Galaxy Book S rozpoczną się od 1 000 USD (ok. 3 850 PLN) – nie został on oficjalnie ogłoszony w polskiej dystrybucji. Urządzenie trafi do sklepów we wrześniu w dwóch atrakcyjnych wersjach kolorystycznych – złotej i szarej.