E Ink JustWrite – cyfrowy notatnik bez lagu

Notatniki e-papierowe od czasu do czasu pojawiają się na rynku, ale pod względem komfortu pisania daleko im do klasycznych notesów. E Ink, producent ekranów e-papierowych, właśnie zaprezentował interaktywną powłokę JustWrite, która ma doskonale naśladować papier.

W przeciwieństwie do dostępnych na rynku tabletów e-papierowych, ekran wykorzystujący technologię JustWrite nie wymaga właściwie żadnych dodatkowych technologii – potrzebuje jedynie odrobiny mocy do odświeżenia strony po zakończonym notowaniu. Większość elektroniki odpowiedzialnej za pracę urządzenia kryje się w jego rysiku. Pisanie po ekranie odbywa się bez towarzyszącemu większości tabletów opóźnienia, a stylus potrafi naśladować różne akcesoria plastyczne – pędzle, stemple lub flamastry. Powłoki JustWrite są elastyczne i mogą być osadzane na właściwie każdej powierzchni, nawet niejednolitej i pokrytej otworami. Maksymalna długość ekranu to 90 cm, dlatego w przyszłości będzie można wykorzystać je na przykład jako elektroniczne tablice szkolne.

E Ink współpracuje z wieloma producentami czytników e-booków, a ich najważniejszym klientem jest Kindle. To właśnie ta firma odpowiedzialna jest za technologię kolorowych wyświetlaczy e-papierowych, która w przyszłości zostanie wykorzystana w produktach Amazonu. Być może następnym krokiem w ewolucji Kindle będzie ekran typu JustWrite?