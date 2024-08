Szkolna wyprawka w dobrym stylu

Początek roku szkolnego to czas na skompletowanie wymarzonej wyprawki i upewnienie się, że uczniowie mają wszystko, czego potrzebują, aby jak najlepiej rozpocząć semestr.

1 | Lenovo Yoga Slim 7x

Wydajny laptop o zaawansowanych możliwościach AI przy jednoczesnej wysokiej energooszczędności. Uwagę zwraca olśniewający wyświetlacz PureSight OLED 3K o maksymalnej jasności 1 000 nitów. Jest też stylowy i wytrzymały – waży zaledwie 1,28 kg i ma 12,9 mm grubości, a spełnia wojskowe standardy wytrzymałości MIL-STD 810H.

www.lenovo.pl

2 | Corsair TC500 Luxe

Nauka, rozrywka, praca? Bez względu na to, co robisz, TC500 Luxe zapewnia poczucie luksusu zawarte w swojej nazwie. To arcywygodny fotel z przewiewnego materiału najwyższej jakości, z szerszym siedziskiem zapewniającym najwyższy komfort i podłokietnikami Omniflex z zaawansowaną regulacją. Dostępny w trzech atrakcyjnych odcieniach.

2 379 PLN, www.corsair.com

3 | Lexar PLAY microSDXC UHS-I Card

Doskonałe rozwiązanie do rozszerzenia pamięci smartfona czy tabletu. Karty z serii Lexar PLAY charakteryzuje prędkość odczytu do 150 MB/s, co wystarczy do wygodnego zarządzania dokumentami, książkami, ale także multimediami i grami, bez długich czasów ładowania. Dzięki czterem opcjom pojemności do 1 TB karty zapewniają potrzebne miejsce do zapisania najważniejszych treści dla każdego. To także idealne rozwiązanie do handheldów… oczywiście po szkole.

Od 66,90 PLN (128 GB), www.lexar.com

4 | Lexar SL500 Portable SSD

Dysk zewnętrzny o pojemności aż do 4 TB, zapewniający wyjątkowe prędkości odczytu do 2 000 MB/s oraz zapisu do 1 800 MB/s. Dzięki takiej wydajności przechowywanie i transfer dużych plików stają się naprawdę szybsze, oszczędzając czas każdego ucznia i studenta.

Od 355 PLN, www.lexar.com

5 | Native Union W.F.A Backpack

Zainspirowany smukłą sylwetką klasycznych toreb typu roll-top, przeprojektowany z łatwiejszym dostępem, sprytną organizacją oraz trwałymi i zrównoważonymi materiałami – po prostu stworzony z myślą o cyfrowym stylu życia. Plecak W.F.A. wykonany został w 100% z płótna pochodzącego z recyklingu. Ale to nie wszystko. Podszewka, wyściółka, skórzane akcenty są wykonane z przetworzonych i roślinnych tworzyw. Plecak wykorzystuje wodoodporne materiały, wzmocnione szwy, zamki YKK i grube, organiczne, bawełniane paski, aby wytrzymać codzienne zużycie.

389 PLN, www.nativeunion.com

6 | Native Union (Re)Classic Power Bank

Stylowy powebank o pojemności 5 000 mAh, który łączy wygodę ładowania magnetycznego (MagSafe) w podróży z unikalnym akcentem Native Union. Ten lekki powerbank ma mniej niż 1 cm grubości, obsługuje do 15 W ładowania bezprzewodowego i do 20 W PD po podłączeniu za pomocą przewodu USB-C. W zestawie znajduje się taki o długości 15 cm.

299 PLN, www.nativeunion.com

7 | Rakuten Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E z rysikiem Kobo Stylus 2 ułatwia koncentrację i uporządkowanie myśli. Pisać można bezpośrednio w e‑bookach i plikach PDF. Do tego tworzyć i organizować notatniki, a potem eksportować je dzięki zintegrowanym usługom chmurowym.

1 799 PLN, www.eu.kobobooks.com/pl