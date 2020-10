Symfonia duszy od Samsunga

Człowiek postrzega świat za pomocą pięciu zmysłów, ale podczas oglądania filmów wykorzystuje tylko dwa spośród nich (chrupanie popcornu się nie liczy). Aby uzyskać jak najbardziej wciągający seans, konieczne jest zatem odwołanie się nie tylko do wzroku, lecz także słuchu.

Właśnie dlatego soundbary od Samsunga cieszą się popularnością wśród kinomanów – otaczają nas krystalicznie czystym, immersyjnym dźwiękiem. Najwyższe modele z tegorocznej serii Q, Q950T oraz Q900T, gwarantują doskonałe wrażenia akustyczne i wiele, wiele więcej.

Samsung Q950T to pierwsza w ofercie marki propozycja obsługująca format 9.1.4 – dzięki dodatkowym satelitom bezprzewodowym oraz dedykowanym kanałom wysokości potrafi ona w realistyczny sposób odtworzyć wszystkie szczegóły udźwiękowienia filmu. Q900T jest natomiast klasycznym zestawem soundbar + bezprzewodowy subwoofer, pracującym w konfiguracji 7.1.2. Obydwa modele powstały w kalifornijskim studiu Samsung Audio Lab; są one dziełem uznanych inżynierów dźwięku i owocem wnikliwych badań nad najnowszymi technologiami akustycznymi.

Usiądźmy zatem przed telewizorem i zachwyćmy się ich głębokim, wciągającym brzmieniem z precyzyjnie zlokalizowanymi odgłosami i efektami specjalnymi. Q950T i Q900T otrzymały wsparcie dla Funkcji Adaptacji Dźwięku, która zadba o to, żeby nawet w głośnych scenach akcji każda kwestia wypowiedziana przez aktorów, była wyraźna i zrozumiała. Możemy zapomnieć o sytuacjach, gdy odgłosy eksplozji lub donośna muzyka przysłaniały ważne dialogi – urządzenia na bieżąco analizują sygnał i optymalizują poziom głośności każdego źródła dźwięku, wydobywając głos na pierwszy plan.

Soundbary kompatybilne są z powszechnie wykorzystywanymi standardami Dolby Atmos i DTS:X, co oznacza, że nigdy nie zabraknie nam pięknie udźwiękowionej zawartości do oglądania. Obsługa kanału zwrotnego eARC umożliwia natomiast łatwe podłączenie sprzętu do telewizora.

Q950T i Q900T to także ciekawa propozycja dla graczy. Tryb Gra Pro automatycznie wykrywa, gdy na telewizorze odtwarzana jest zawartość z gry i automatycznie dostosowuje do niej ustawienia soundbara. Dzięki temu już od pierwszych sekund rozgrywki możemy cieszyć się realistycznym udźwiękowieniem, bez konieczności ręcznego wybierania odpowiednich opcji.

Przydatnym dodatkiem jest funkcja Dotknij i Odtwórz – aby z niej skorzystać, wystarczy przyłożyć smartfona do soundbara. Telefon automatycznie rozpozna system audio i natychmiast przełączy odtwarzanie, wypełniając całe pomieszczenie soczystym dźwiękiem, a to wszystko bez zatrzymywania utworu. Na posiadaczy wybranych telewizorów Samsung QLED z tegorocznej serii czeka jeszcze jedna niespodzianka – technologia Q-Symphony. Pozwala ona połączyć głośniki telewizora i soundbar w jednolity, zgodnie działający system audio, dostarczający jeszcze lepszych wrażeń akustycznych.

Nowe soundbary Samsung zaskakują nie tylko pod względem funkcjonalności i jakości dźwięku. Wbudowane wsparcie dla Alexy pozwoli sterować pracą urządzeń za pomocą komend głosowych, a obsługa Spotify Connect ułatwi bezpośredni streaming muzyki z sieci. Aplikacja SmartThings posłuży natomiast do zdalnego sterowania odtwarzaniem i stworzenie systemu multiroom.

Poza tym Q950T i Q900T to prawdziwe ozdoby każdego wnętrza: smukłe, niskie formy soundbarów zostały pokryte miękką tkaniną Kvadrat o doskonałych właściwościach akustycznych, a minimalistyczne formy subwooferów i głośników satelitarnych wpasują się do każdego wnętrza. Jeśli zaprosisz je do swojego domu, gwarantujemy, że zachwycą one wszystkie twoje zmysły!

7 powodów, by zaufać soundbarom Samsung