TEST: Denon AH-C830NCW

Denon bardzo długo zwlekał z ogłoszeniem światu swoich słuchawek true wireless. Mogło się to wydawać szczególnie dziwne z tego powodu, że japoński producent od dekad stanowi trendy na rynku audio, sprawnie i umiejętnie wprowadzając nowości do swojej oferty. Oczekiwanie to nareszcie zakończyło się pod koniec zeszłego roku, gdy na rynek trafiły dwa pierwsze modele TWS. Jeden z nich, AH-C830NCW, zawitał także do naszej redakcji – sprawdźmy, czy było warto na niego czekać.

Słuchawki zamknięte zostały w kompaktowym etui, mierzącym zaledwie 5,8 cm długości i 3 cm grubości. Umieszczona z przodu dioda sygnalizuje status urządzenia, w tylnej części znajduje się port USB-C do ładowania sprzętu; nie znajdziemy tutaj natomiast wsparcia dla technologii Qi.

Same AH-C830NCW charakteryzowały się eleganckim, błyszczącym wykończeniem ze srebrnymi akcentami. Ich kształt może przywodzić na myśl AirPodsy Pro: mamy tu do czynienia z charakterystycznym „ogonkiem” i wyprofilowanymi wkładkami dousznymi. Dzięki dobremu wyprofilowaniu i kilku rozmiarom dousznych końcówek, znalezienie ścisłego dopasowania nie zajęło nam dużo czasu. Słuchawki zapewniały niezłe pasywne tłumienie hałasu, nawet bez włączonego ANC. Są one przy tym odporne na lekkie zamoczenie i zapocenie, przez co nadają się także na trening.

Urządzenie zostało wyposażone w Bluetooth 5.0 z obsługą technologii Low Energy. Ta ostatnia wykorzystywana jest głównie do obsługi Google Fast Pair: dzięki temu słuchawki znajdowały smartfona z Androidem w kilka sekund. Nie zaobserwowaliśmy żadnych problemów z łącznością: muzyka grała bez zniekształceń w odległości do 10 m od źródła dźwięku, nawet w sytuacjach, gdy znajdowaliśmy się kilka pomieszczeń dalej.

POTĘGA PROSTOTY

Sterowanie słuchawkami okazało się równie minimalistyczne co ich design. Lekkie uciśnięcie „ogonków” AH-C830NCW powoduje włączenie się trybu transparentności, zaś wyciągnięcie wkładek z uszu wstrzymuje odtwarzanie muzyki. Gesty działały bez zarzutu; do dyspozycji nie otrzymujemy natomiast żadnej aplikacji mobilnej ani funkcji dodatkowych.

Z drugiej strony, brak tych ostatnich wcale nam nie przeszkadzał – słuchawki charakteryzują się naprawdę imponującym brzmieniem – kolorowym i szczegółowym. Pasowało ono zarówno do lekkiego, chwytliwego indie rocka typu Kings of Leon, jak i ciężkich, melancholijnych klimatów atmosferycznego black metalu; tutaj na warsztat wzięliśmy Summoning.

AH-C830NCW dobrze radziły sobie także z niełatwymi dla prawdziwie bezprzewodowych modeli aranżacjami orkiestrowymi, gdzie z wyczuciem oddawały głębię dźwięku i jego przestrzenną naturę. Szczególnie jednak spodobał nam się sposób, w jaki słuchawki interpretowały utwory akustyczne: wtedy w głosy wokalistów wkradało się przyjemne, naturalne ciepło, nadające muzyce intymny charakter.

Denon AH-C830NCW zostały także wyposażone w system ANC. Jego działanie oceniamy na piątkę: aktywna redukcja hałasu tłumiła wszystkie „biurowe” dźwięki tła (rozmowy współpracowników, szum sprzętu, odgłosy ruchu drogowego dobiegające zza okna), pozwalając nam skupić się na muzyce. Często korzystaliśmy także ze wspomnianego już trybu transparentności, przepuszczającego dźwięki świata zewnętrznego do naszych uszu w stopniu wystarczającym, by usłyszeć komunikat na dworcu kolejowym i dźwięki ruchu drogowego. Mikrofony systemu ANC przydają się w trakcie rozmów telefonicznych, gdzie przekazują do uszu rozmówców czysty głos bez zakłóceń i szumów tła.

Jedno ładowanie starczało na niecałe sześć godzin słuchania muzyki, bez włączonego ANC; po uruchomieniu aktywnej redukcji szumów, czas ten skrócił się do nieco poniżej 5 godzin. Dołączone do sprzętu etui wydłuża ten czas czterokrotnie, a dzięki szybkiemu ładowaniu przez USB-C nie musieliśmy długo czekać na uzupełnienie baterii.

Na Denon AH-C830NCW warto było czekać – słuchawki okazały się dopracowane w każdym calu. Na dodatek zostały one bardzo przystępnie wycenione, więc jeśli w Nowym Roku szukasz kompana na siłownię lub narzędzia zwiększającego produktywność, koniecznie je wypróbuj.

SPECYFIKACJA