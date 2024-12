Świąteczne zestawy od Drunk Elephant

Jeśli chcesz, aby twoja skóra tryskała zdrowiem i blaskiem, pamiętaj, że to, co pomijasz w codziennej pielęgnacji, jest równie ważne jak to, co w niej używasz. Drunk Elephant kieruje się prostą filozofią: Unikaj Podejrzanej Szóstki w pielęgnacji skóry. Tworząc tę kolekcję, inspirowaliśmy się tym, jak miękka, zroszona i nawilżona staje się nasza skóra w tropikach. Ta kolekcja to eskapada – podróż do krainy palm, tam-tamów, niekończących się plaż i idealnie promiennej skóry. Niezależnie od tego, czy czeka cię podróż samolotem, czy wieczorne spa w domowym zaciszu, życzymy ci relaksującego i wspaniałego wypoczynku.

The Coast Is Clear – Zestaw pielęgnacyjny na noc – 495 PLN

Dzięki zestawowi do pielęgnacji twarzy The Coast Is Clear marki Drunk Elephant możesz skorzystać z kompleksowego wieczornego rytuału pielęgnacyjnego (w tym wielkoformatowego kremu nawilżającego Lala Retro!), aby po przebudzeniu uzyskać gładszą, bardziej miękką i doskonale odżywioną skórę. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia, serum na noc T.L.C. Framboos w widoczny sposób przywraca teksturę ziemistej cerze z zatkanymi porami, krem Lala Retro zapewnia optymalne nawilżenie niezależnie od wieku, a balsam do oczu Ceramighty poprawia elastyczność skóry i redukuje oznaki zmęczenia wokół oczu.

Dzięki zestawowi do pielęgnacji twarzy The Coast Is Clear marki Drunk Elephant możesz skorzystać z kompleksowego wieczornego rytuału pielęgnacyjnego (w tym wielkoformatowego kremu nawilżającego Lala Retro!), aby po przebudzeniu uzyskać gładszą, bardziej miękką i doskonale odżywioną skórę. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia, serum na noc T.L.C. Framboos w widoczny sposób przywraca teksturę ziemistej cerze z zatkanymi porami, krem Lala Retro zapewnia optymalne nawilżenie niezależnie od wieku, a balsam do oczu Ceramighty poprawia elastyczność skóry i redukuje oznaki zmęczenia wokół oczu. Resort to This – Zestaw pielęgnacyjny na dzień – 495 PLN

Zestaw do pielęgnacji na dzień Resort to This marki Drunk Elephant zapewnia kompleksową pielęgnację (w tym krem do twarzy Protini!), pomagając uzyskać jaśniejszą, jędrniejszą i zdrowiej wyglądającą skórę, jak po urlopie. Krem Protini codziennie nawilża skórę i poprawia wygląd cery i teksturę skóry, serum C-Firma rozjaśnia i ujędrnia, krople brązujące D-Bronzi nadają jej efektu naturalnej opalenizny, a krem pod oczy C-Tango rozjaśnia i wzmacnia skórę wokół oczu.

Zestaw do pielęgnacji na dzień Resort to This marki Drunk Elephant zapewnia kompleksową pielęgnację (w tym krem do twarzy Protini!), pomagając uzyskać jaśniejszą, jędrniejszą i zdrowiej wyglądającą skórę, jak po urlopie. Krem Protini codziennie nawilża skórę i poprawia wygląd cery i teksturę skóry, serum C-Firma rozjaśnia i ujędrnia, krople brązujące D-Bronzi nadają jej efektu naturalnej opalenizny, a krem pod oczy C-Tango rozjaśnia i wzmacnia skórę wokół oczu. Let the Good 'Tides Roll – Produkty do pielęgnacji twarzy w formacie podróżnym – 135 PLN

Dzięki produktom do pielęgnacji twarzy Let the Good 'Tides Roll marki Drunk Elephant możesz przygotować swoją skórę na wakacje. Ten podróżny duet składa się z oczyszczającego żelu do mycia twarzy i lekkiego nawilżającego kremu. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiar sebum i zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, natomiast krem do twarzy Protini codziennie nawilża skórę oraz poprawia wygląd i teksturę cery.

Dzięki produktom do pielęgnacji twarzy Let the Good 'Tides Roll marki Drunk Elephant możesz przygotować swoją skórę na wakacje. Ten podróżny duet składa się z oczyszczającego żelu do mycia twarzy i lekkiego nawilżającego kremu. Żel do mycia twarzy Beste No. 9 usuwa wszelkie ślady makijażu, nadmiar sebum i zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, natomiast krem do twarzy Protini codziennie nawilża skórę oraz poprawia wygląd i teksturę cery. Stay on Tropic – Zestaw produktów nawilżających – 245 PLN

Zestaw nawilżający Drunk Elephant, Stay on Tropic to trio, które możesz zabrać wszędzie ze sobą. Zestaw kosmetyków zawiera krem regenerujący, nawilżające serum z witaminą B i nierafinowany olejek marula, dzięki czemu możesz uzyskać odżywioną i nawilżoną skórę. Klinicznie przebadany krem regenerujący Bora Barrier nawilża skórę przez 24 godziny, ujędrnia ją i zmniejsza widoczność zaczerwienień, podczas gdy serum B-Hydra zapewnia ciągłe nawilżenie przez cały dzień, a olej Virgin Marula odżywia i równoważy skórę, przywracając jej blask.