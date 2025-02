Zbuduj wymarzone biuro w domu

Pracujesz z domu? Oto wszystko, czego będziesz potrzebować.

Komputer

APPLE M4 MAC MINI

Najmniejszy komputer Mac firmy Apple to idealne stanowisko robocze do domowego biura — a jeśli potrzebujesz wysokiej wydajności, możesz go wyposażyć w sprzęt znacznie przekraczający cenę początkową 2 999 PLN. Nawet w najtańszej konfiguracji 16 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej i z układem M4 zaspokoi potrzeby większości użytkowników. Ponieważ jest to Apple, każdy szczegół został starannie przemyślany, a oczywiście istnieje cały ekosystem akcesoriów i dodatków, z których możesz również skorzystać, od klawiatur po monitory.

Od 2 999 PLN

Fotel

CORSAIR TC500 LUXE

Upewnij się, że siedzisz stylowo w swoim domowym biurze – TC500 Luxe oferuje starannie wykonaną, ergonomiczną konstrukcję, którą możesz dostosować do swojego ciała. Przewiewny materiał najwyższej jakości z szerszym siedziskiem zapewniają najwyższy komfort. Z kolei podłokietniki Omniflex z zaawansowaną regulacją sprawią, że będziesz mógł w pełni skupić się na swojej pracy, a nie na tym, na czym siedzisz. Odpinana poduszka pod szyję łączy się z fotelem… magnetycznie!

2 349 PLN

Monitor

BENQ MA270U

Na rynku masz wiele możliwości wyboru monitorów, ale ten 27-calowy ekran 4K UHD od BenQ może być idealnym wyborem do twojego MacBooka. Przede wszystkim rozszerzy on widok twojego przenośnego komputera Apple dzięki spójnym kolorom przygotowanym specjalnie do platformy z Cupertino. Do tego dochodzi bezproblemowa synchronizacja jasności i głośności oraz dwa porty USB-C o mocy 90 i 15 W do ładowania urządzeń.

2 409 PLN

Biurko

CORSAIR PLATFORM:6

Jest wiele do podziwiania w biurku Corsair Platform:6 z możliwością pracy siedząc i stojąc – to naprawdę zestaw klasy premium. Jest precyzyjna regulacja wysokości, eleganckie, wbudowane zarządzanie kablami, ramiona do monitorów, liczne opcje personalizacji i wysokiej jakości konstrukcja. Następnie szeroka gama akcesoriów i dodatków, którymi możesz je ulepszyć – w tym moduły pegboard, półki, uchwyty, listwy zasilające i organizery.

Od 4 999 PLN

Ładowarka bezprzewodowa

NATIVE UNION RISE 3-IN-1

Wykorzystując Qi2, najnowsze osiągnięcie w bezprzewodowym ładowaniu, Native Union Rise 3-in-1 podnosi twój codzienny komfort i poziom energii dla iPhone’a, Apple Watcha i AirPodsów jednocześnie. Szybsze ładowanie, mocniejsze magnesy i możliwość obracania smartfona dla streamingu lub trybu standby – wszystko w eleganckiej formie, która nadaje twojej ładowarce i przestrzeni ciepły i bardziej wyrafinowany wygląd.

549 PLN