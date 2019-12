Świąteczne promocje PlayStation

Firma Sony Interactive Entertainment Polska ma przyjemność poinformować o promocjach, w których na wszystkich graczy czekają atrakcyjne rabaty na konsole, gogle PlayStation VR oraz gry, w tym największy hit mijającego roku czyli Death Stranding.

Death Stranding – jedyna taka podróż

Legendarny twórca gier Hideo Kojima powraca ze swoim nowym, nieszablonowym dziełem na PlayStation 4. Gracze stawiają czoło światu, który uległ całkowitej przemianie po tajemniczym Wdarciu Śmierci. Na każdego, kto zakupi Death Stranding, czeka spotkanie z plejadą gwiazd światowego kina, ponieważ swojego wizerunku użyczyli, m.in. Mads Mikkelsen, Léa Seydoux czy Lindsay Wagner.

Death Stranding jest dostępne u wybranych partnerów handlowych w wyjątkowej, niższej cenie już od 199 PLN.

PlayStation 4 – najlepsze miejsce do grania!

PlayStation 4, które zadebiutowało pod koniec 2013 roku, do tej pory sprzedało się w ilości ponad 91 milionów egzemplarzy na całym świecie [1]. PlayStation 4 Pro to przede wszystkim zwiększona wydajność. Użytkownicy posiadający wyświetlacze 4K mogą cieszyć się wyższą i bardziej stabilną częstotliwością wyświetlania klatek. Ponadto, wszystkie systemy PS4, wspierają technologię wyświetlania obrazu HDR, co umożliwia oddanie poszczególnych odcieni, przy użyciu o wiele bogatszej gamy kolorów.

Ceny promocyjne przykładowych produktów prezentują się następującp [2]:

– PlayStation 4 Slim 500GB – już od 899 PLN

– PlayStation 4 Pro – już od 1299 PLN

PlayStation VR – wirtualna rzeczywistość na wyciągnięcie ręki

PlayStation VR to najprostszy w użyciu i łatwo dostępny sposób, by doświadczyć zaawansowanych wrażeń wirtualnej rzeczywistości we własnym salonie. Do rozpoczęcia przygody z PS VR wystarczy dowolna konsola PlayStation 4 oraz PlayStation Camera. Nowoczesny wyświetlacz HD OLED, możliwość śledzenia ruchów głowy w zakresie 360 stopni oraz dźwięk 3D, umieszcza użytkownika „w samym środku” gry i pozwala cieszyć się interakcjami z niezwykle realistycznym otoczeniem. Gogle zaprojektowano z niezwykłą precyzją i udoskonalono tak, aby były jak najlżejsze i zapewniały wygodę podczas wielogodzinnej zabawy. Ostatnie premiery znakomicie przyjętych tytułów takich jak AstroBot czy Firewall Zero Hour to niezbite dowody na ciągły rozwój PlayStation VR oraz poszerzanie portfolio liczącego już 240 gier i aplikacji dostępnych w PlayStation Store.

Ceny promocyjne zestawów PlayStation VR prezentują się następująco [3]:

– PlayStation VR Starter Pack – już od 899 PLN

– PlayStation VR Mega Pack – już od 999 PLN

[1] Dane dotyczą sprzedaży detalicznej wg szacunków SIE. Dane dot. sprzedaży na terenie Japonii w okresie 22.2.2014 – 31.12.2018, Ameryki Pn. w okresie 15.11.2013 – 31.12.2018, Ameryki Pd. w okresie 29.11.2013 – 31.12.2018, Europy w okresie 29.11.2013 – 31.12.2018 i Azji w okresie 17.12.2013 – 31.12.2018.

[2] Oferta ograniczona czasowo (do 24.12.2019) lub do wyczerpania zapasów dostępna u wybranych partnerów handlowych. Cena w poszczególnych sklepach może się różnić.

[3] Oferta ograniczona czasowo (do 24.12.2019) lub do wyczerpania zapasów dostępna u wybranych partnerów handlowych. Cena w poszczególnych sklepach może się różnić.