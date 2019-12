Wystartowała Styczniowa Wyprzedaż w PlayStation Store, w skład której weszły atrakcyjne rabaty na gry sięgające nawet 70% obniżki. To idealny moment dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie zrealizowali do końca swojej listy prezentów na gwiazdkę i chcą ją uzupełnić, np. o najpopularniejsze tytuły 2019 roku.

Ulubione gry w atrakcyjnych cenach

Wyprzedaż, która rozpoczyna się dzisiaj (20 grudnia), o godz. 11:00, obejmuje rabaty przekraczające 70% obniżki na największe hity dostępne w PlayStation Store, m.in. trzymające w napięciu Death Stranding, Marvel’s Spider-Man oraz Red Dead Redemption 2, czy umożliwiające rywalizację on-line na najwyższym poziomie, Call of Duty: Modern Warfare. Lista największych hitów na PlayStation 4 objętych Styczniowa Wyprzedażą prezentuje się następująco:

– DEATH STRANDING cyfrowa edycja deluxe: 249 PLN zamiast 329 PLN

– Call of Duty: Modern Warfare: 190 PLN zamiast 289 PLN

– Days Gone: 124 PLN zamiast 289 PLN

– EA SPORTS FIFA 20: 145 PLN zamiast 289 PLN

– Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition: 145 PLN zamiast 399 PLN

– Tekken 7: 39 zł zamiast 209 PLN

– i wiele innych

Wszystkie szczegóły dotyczące najnowszej promocji January sale można znaleźć pod tym linkiem.