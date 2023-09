Swatch w hołdzie ikonie sztuki zegarmistrzostwa i oceanom

Swatch przypomina kolejną ikonę szwajcarskiej sztuki zegarmistrzowskiej – Blancpain. Zegarek powstał dokładnie 70 lat temu, rewolucjonizując branżę i stając się pierwszym prawdziwym zegarkiem dedykowanym nurkom. Stworzony przez nurka, a następnie wprowadzony na rynek w 1953 roku, model Fifty Fathoms powstał, by sprostać wyzwaniom podwodnych wypraw. Niemal natychmiast zyskał on status profesjonalnego narzędzia do pomiaru czasu, wybieranego przez pionierów nurkowania oraz elitarną piechotę morską na całym świecie.

W ramach najnowszej współpracy, Swatch pragnie złożyć hołd temu kultowemu zegarkowi, prezentując pięć nowych modeli. Marka pozostaje przy tym wierna sobie w zabawny i żartobliwy sposób. Kolekcja Bioceramic Scuba Fifty Fathoms nawiązuje nazwą do zegarków nurkowych marki, linii SCUBA. Zegarki tej nielimitowanej kolekcji wiernie oddają wszystkie charakterystyczne cechy kolekcji Fifty Fathoms: doskonałą wodoszczelność, wyjątkową czytelność, mechaniczny werk, zabezpieczony obracający się bezel, a także antymagnetyczność. Tworząc kolekcję pięciu nowych modeli, marki Blancpain oraz Swatch czerpały inspirację wprost z głębin morskich. Nazwa każdego z nich nawiązuje do jednego z pięciu oceanów: ARCTIC OCEAN, PACIFIC OCEAN, ATLANTIC OCEAN, INDIAN OCEAN oraz ANTARCTIC OCEAN.

Jak na zegarek dla nurków przystało, zegarek Bioceramic Scuba Fifty Fathoms pozostaje wodoszczelny do głębokości 91 metrów. Jest to kolejny ukłon w stronę Blancpain: nazwa Fifty Fathoms odnosi się do sążnia anglosaskiego (ang. fathom) – historycznej morskiej miary głębokości – pięćdziesiąt sążni (ang. fifty fathoms) to 91 metrów (300 stóp).

Bioceramic Scuba Fifty Fathoms jest wyposażony w SISTEM51 – pierwszy i jedyny mechaniczny werk, którego produkcja jest w pełni zautomatyzowana. Jest on antymagnetyczny dzięki wykorzystaniu sprężyny balansu NivachronTM i składa się z zaledwie 51 elementów, w tym jednej centralnej śruby, a jego rezerwa chodu wynosi 90 godzin. Zastosowanie widocznego mechanizmu SISTEM51 zrewolucjonizowało świat zegarków automatycznych w 2013 roku: przód podaje czas, tył opowiada historię.

Zgodnie z tą ideą, tylna część wszystkich pięciu zegarków przedstawia niesamowite, wielobarwne zwierzęta, które można znaleźć w głębiach wszystkich pięciu oceanów, tj. ślimaki nagoskrzelne (łac. Nudibranchia) Są one przedstawione w postaci cyfrowego nadruku na wahniku mechanizmu. Wahnik umożliwia automatyczne nakręcanie zegarka prostym ruchem nadgarstka. Zegarek ARCTIC OCEAN przedstawia Dendronotus Frondosus, czyli ślimaka nagoskrzelnego charakteryzującego się miękkimi i subtelnymi kształtami. PACIFIC OCEAN prezentuje ślimaka Chromodoris Kuiteri – promiennego niczym słońce, przywodzącego na myśl ciepłe i przejrzyste wody oceaniczne. ATLANTIC OCEAN to z kolei Glaucus Atlanticus – głębia jego granatu przywodzi na myśl wzburzone morze. Nie dajmy się jednak zwieść: choć wygląda na kruchą istotę w toni morskiej, jest jadowity, co nadało mu przydomek „niebieskiego smoka”. Nembrotha Kubaryana, przedstawiony na zegarku INDIAN OCEAN, pobudza wyobraźnię hipnotyzującą głębią barw koralowców w olśniewających, pełnych życia wodach Oceanu Indyjskiego. I wreszcie ANTARCTIC OCEAN i jego Tritoniella Belli, przywołujący na myśl tajemnicę i urok lodowatych wód polarnych. Jest niczym góra lodowa, smagana falami sztormowymi. Wszystkie te ślimaki nagoskrzelne faktycznie występują w oceanach, którymi inspirowane są poszczególne zegarki. Dekiel każdego z zegarków przedstawia także ocean, który ma on reprezentować.

Wszystkie modele powstałe w ramach tej współpracy pomiędzy dwiema markami Swatch Group są wykonane z materiału Bioceramic. Ten wyjątkowy i opatentowany materiał składa się w dwóch trzecich z ceramiki i w jednej trzeciej z tworzywa pochodzenia biologicznego, pozyskiwanego z rącznika pospolitego. Paski NATO są wykonane z przetworzonych sieci rybackich wyłowionych z morza, co stanowi wyraz naszego zaangażowania w ochronę oceanów.

Na tarczy i koronce zegarka znajdują się wspólne logotypy Blancpain X Swatch. Na kopercie widnieje również słowo „Swatch”, podobnie jak na oryginalnych zegarkach Fifty Fathoms znajduje się napis „Blancpain”. Tylna część zegarka zawiera inspirujące hasła, takie jak PASSION FOR DIVING – LICENCE TO EXPLORE – OCEAN BREATH – PROTECT WHAT YOU LOVE oraz IMMERSE YOURSELF.

Dla zagorzałych wielbicieli Fifty Fathoms model ARCTIC OCEAN ma na tarczy specjalny symbol: trzy czerwone listki przypominające wiatrak na żółtym tle, z przecinającym je białym krzyżem. Poniżej logo umieszczono słowa „NO RADIATIONS”, aby uwydatnić przesłanie. W latach sześćdziesiątych tarcze tych zegarków przeznaczonych dla nurków zawierały logo „NO RADIATIONS” (brak promieniowania), aby pokazać, że nie zawierają radu. Stały się one później bardzo poszukiwanymi przedmiotami kolekcjonerskimi. Dziś są częścią legendarnego dziedzictwa Fifty Fathoms.

Inne godne uwagi odniesienie można znaleźć w modelu ANTARCTIC OCEAN: wskaźnik kontaktu z wodą, który wykrywa jej obecność. Od 1954 roku marka Blancpain dodaje tę funkcję do niektórych swoich modeli przeznaczonych do użytku przez kluby nurkowe i jednostki wojskowe. Umieszczony na godzinie 6 na tarczy czujnik zapewnia, że wodoszczelność zegarka nie została naruszona w wyniku użytkowania przez poprzedniego nurka. Zmiana koloru czujnika wskazywałaby na obecność wilgoci. Kilka modeli Fifty Fathoms wyposażonych w dwukolorowy czujnik nosi nazwę „MIL-SPEC”, zgodnie ze specyfikacjami Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Nowa kolekcja Blancpain X Swatch jest dostępna w wyjątkowych kolorach opracowanych specjalnie na potrzeby tej współpracy. Nadają one żartobliwy i oryginalny charakter profesjonalnym zegarkom do nurkowania Blancpain. Każdy zegarek Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ma inną osobowość i w wyjątkowy sposób nawiązuje do kolekcji Blancpain.

Zegarki w ramach nowej współpracy Swatch będą dostępne od 9 września w wybranych sklepach Swatch na całym świecie. Podobnie jak w przypadku Bioceramic MoonSwatch, zakupy w ramach nowej kolekcji będą ograniczone do jednego zegarka na osobę dziennie. Zegarki umieszczone będą w specjalnym etui nurkowym. Przez kilka tygodni będą także prezentowane w wybranych sklepach Blancpain.