Suzuki Motor Poland wprowadza aplikację Moje Suzuki na smartfony

Moje Suzuki to aplikacja przeznaczona dla posiadaczy samochodów, motocykli i silników zaburtowych japońskiej marki. Za pomocą przyjaznego interfejsu w smartfonie, użytkownik może uzyskać dostęp do najważniejszych informacji na temat produktu i jego historii, a także wielu innych przydatnych funkcjonalności.

Użytkownik aplikacji może wybrać swojego najbliższego lub preferowanego dilera Suzuki, (osobno dla każdego typu produktu) i za pomocą kilku kliknięć skontaktować się z doradcą serwisowym w celu umówienia przeglądu w Autoryzowanym Serwisie Suzuki. Aplikacja wyświetli na ekranie smartfona powiadomienie o nadchodzącym przeglądzie lub zaproszenie do serwisu na akcję serwisową. Zarejestrowany użytkownik może uzyskać dostęp do historii serwisowej pojazdu, statusu gwarancji fabrycznej, programu Service Care, a także sprawdzić datę ważności ubezpieczenia Suzuki Assistance oraz dostępne opcje pomocy. Za pośrednictwem aplikacji można również wezwać pomoc w ramach usługi Suzuki Assistance wraz z możliwością pozyskania współrzędnych geograficznych, gdyby doszło do konieczności wezwania służb ratunkowych w miejsce zdarzenia. Klienci korzystający z Programu Serwisowego Suzuki mogą sprawdzić status wirtualnej karty.

Aplikacja Moje Suzuki oferuje dostęp do najświeższych informacji produktowych japońskiej marki, a także dodatkowych funkcjonalności, jak np. pogoda żeglarska dla użytkowników silników zaburtowych. Ponadto użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z dilerem lub Suzuki Motor Poland za pośrednictwem formularza wbudowanego w aplikację. Wystarczy wybrać rodzaj produktu i temat, którego dotyczy zgłoszenie.

Aplikacja jest dostępna do pobrania dla telefonów w App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).