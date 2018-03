Subaru z technologią rozpoznawania twarzy

Subaru opracowało nowy system ostrzegania o senności lub dekoncentracji kierowcy oparty na rozpoznawaniu twarzy i analizie mimiki. Został on zaprezentowany podczas targów New York International Auto Show i znajdzie się w modelu Subaru Forester 2019.

Jeden z najstarszych SUV-ów na świecie doczekał się autorskiego systemu monitorowania stanu kierowcy. Wykorzystany w nim asystent kierowcy EyeSight został wyposażony w zupełnie nową funkcję o nazwie DriverFocus. Wykorzystuje on technologię rozpoznawania twarzy w celu zdiagnozowania, czy siedząca za kierownicą osoba jest wystarczająco wypoczęta i skupiona na drodze. W przypadku wykrycia złego stanu psychofizycznego auto wyświetla odpowiednie ostrzeżenie i uruchamia pozostałe elementy EyeSight, w tym system automatycznego hamowania przedkolizyjnego, asystenta zmiany pasa i adaptacyjny tempomat z ACC. System potrafi zapamiętać aż pięć twarzy i przypisać do nich ustawienia fotela, kierownicy i klimatyzacji. Producent zapewnia, że to pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane w pojazdach segmentu C.

DriverFocus będzie elementem standardowego wyposażenia Subaru Forestera w wersji wyposażenia Touring. Nie wiadomo, czy będzie ona dostępna jako wyposażenie dodatkowe dla niższych wersji Forestera, ale zapewne już wkrótce pojawi się w innych nowych autach marki jako uzupełnienie systemu EyeSight. Cena Subaru Forester 2019 jest jeszcze nieznana.