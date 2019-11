GitHub chce stworzyć arktyczne archiwum oprogramowania

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jak bardzo zależni jesteśmy od internetu i zawartej w nim bazy wiedzy i narzędzi. W przypadku wyniszczającego ludzkość kataklizmu niedobitki naszego gatunku (o ile takie przeżyją) zostaną od niego na dobre odcięte. Tej sytuacji chce zapobiec GitHub, który umieści kopię swojej biblioteki kodu wewnątrz specjalnie przygotowanych krypt.

Projekt Archive Program będzie polegał na regularnym tworzeniu backupu kodu, który znajduje się w zasobach portalu GitHub oraz współpracujących z nim portalach: GHTorrent, GH Archive, Internet Archive, Software Heritage Foundation, Arctic World Archive i wielu innych. Programy i skrypty zostaną rozmieszczone w setkach różnych lokalizacji na całym świecie, w tym największych bibliotekach świata oraz na Svalbardzie.

Ten ostatni skarbiec, GitHub Arctic Code Vault, jest szczególnie ciekawy: to ogromna krypta wydrążona 250 m w głąb wiecznej zmarzliny pokrywającej zbocze arktycznego szczytu. Znajduje się ona na terenie zlikwidowanej kopalni węgla i bliżej z niej do bieguna północnego niż do koła podbiegunowego. GitHub ocenia, że dane będą tam bezpieczne przez następny tysiąc lat.

Oficjalny start projektu Archive Program zaplanowany jest na 2 lutego 2020 roku, kiedy to do arktycznej krypty i skarbców na całym świecie trafi pełna zawartość portalu GitHub, w przeważającej wielkości w postaci plików TAR zakodowanych w postaci kodów QR. Oprócz tego w każdym miejscu przechowywania kodu znajdą się instrukcje pozwalające na odszyfrowanie zasobów i odnalezienie reszty skrytek, a także informacje o tym, w jakiej kolejności powinny być odtwarzane utracone technologie.